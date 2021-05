Zentrales Datenmanagement bei der Refratechnik-Gruppe

Um ihr Datenmanagement zu professionalisieren, hat die Refratechnik Gruppe eine zentrale SAP-BW/4HANA- und SAP-Analytics-Cloudumgebung aufgebaut. Das Ziel: Kombinierte Analysen verschiedener Bereiche, um Kunden und Prozesse besser zu verstehen. Nötig waren dazu nicht zuletzt eine Datenharmonisierung sowie eine Live-Datenanbindung, was das Projekt auch zu einer gewissen Pionierarbeit machte. Unser Anwenderbericht hat festgehalten, wie Geschäftsführer weltweit im Ergebnis nun in Echtzeit mobil auf Berichte zugreifen können.

Am Hauptsitz der Refratechnik-Gruppe ging es um eine weitere Professionalisierung des Datenmanagements.

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den ganzen Mehrwert aus ihren Daten herauszuholen. In den nächsten fünf Jahren soll die weltweit produzierte Datenmenge weiter wachsen und das sogar auf 145 Zettabyte – eine Zahl mit 21 Nullen. Umso relevanter ist es für Unternehmen, in dieser Datenflut den Überblick zu bewahren.



Die Digitalisierung ihrer Systeme und Prozesse hat für die Refratechnik Gruppe höchste Priorität. Das globale Unternehmensnetzwerk im Bereich der Feuerfestindustrie mit insgesamt 27 Standorten und knapp 2000 Mitarbeitern will das volle Potenzial seiner Daten ausschöpfen. Aus diesen Gründen wurden zur effizienten Informationsbeschaffung in der Vergangenheit bereits Daten harmonisiert. Nun standen die Bereiche Business Analytics, zentrale Datenhaltung und das Thema zeitgemäße Analytics-Prozesse im Fokus. Dafür zog sich die Refratechnik Gruppe die Expertise von msg treorbis, ein auf SAP spezialisiertes Systemhaus der msg-Gruppe, hinzu.