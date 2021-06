Red Hat Virtualization: Best Practices (1)

Mit "Red Hat Virtualization" bietet Red Hat eine konkurrenzfähige und kostengünstige Alternative zu VMwares vSphere-Plattform an. Spätestens seit der Version 4 stellt die quelloffene Lösung eine zuverlässige Enterprise-Virtualization-Plattform dar, die den Vergleich mit der Konkurrenz nicht scheuen braucht. In diesem Workshop stellen wir die Plattform vor. Im ersten Teil gehen wir auf die Grundlagen von RHV ein und erklären die architektonischen Unterschiede zu vCenter.

RHV bietet sich für Ressourcen, Prozesse und Anwendungen als stabile Virtualisierungsbasis an.

Anfang 2000 revolutionierte VMware die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Server einsetzen. Bis dahin brauchte es für jeden Dienst auch einen eigenen physischen Server. Mit dem Siegeszug von VMware ESX und vSphere änderte sich der Betrieb in den Rechenzentren dramatisch. An die Stelle verschieden konfigurierter Maschinen für die unterschiedlichen Dienste traten Rechen-Cluster mit Shared Storage und Virtualisierung. Doch an der Basistechnologie für Enterprise-Virtualisierung gibt es kaum noch etwas zu verbessern. So wenden sich viele Softwarehersteller neuen Technologien wie Scale-out-Virtualisierung und natürlich Containern zu. Selbst VMware hat auf seiner jährlichen Hausmesse VMworld angekündigt, den ESXi-Hypervisor ab Version 6.7 nur noch mit Bugfixes, aber keinen neuen Features mehr zu versehen. VMware will hier künftig ebenfalls auf Containertechnologien setzen, was jedoch schwerfallen dürfte, da das Unternehmen zwar über einen eigenen Hypervisor, aber kein eigenes Betriebssystem verfügt.



Für Anwender gibt es in der Zwischenzeit eine Reihe von Optionen bei der Wahl der Virtualisierungsplattform. Technologisch ist vSphere aufgrund der hohen Verbreitung und langen Entwicklungszeit weiterhin die erste Wahl. Es gibt Unmengen Drittanbieter-Software für VMware und ausreichend geschulte Spezialisten für den Betrieb.



Allerdings stehen die technischen Funktionen der Plattform heute in Kontrast zu den Lizenzkosten. VMwares "Enterprise License Agreements" bieten Anwendern zwar ein stark vergünstigtes Einsteigerpaket – aber nach drei Jahren erfolgt ein böses Erwachen beim Lizenz-Renewal. Unternehmen mit einem hohen Anteil an Windows-Servern in der IT ziehen daher immer häufiger Hyper-V als Ausweichlösung in Betracht – und sei es nur, um die parallel dazu arbeitende vSphere-Umgebung zu verkleinern und damit die Lizenzkosten zu drücken.



Parallel bietet Red Hat mit der "Red Hat Virtualization" kurz "RHV" eine auf Open Source basierende Lösung, die spätestens mit der Version 4 auch die nötige Stabilität liefert und sich sehr einfach Handhaben lässt. RHV offeriert alle üblichen Enterprise-Virtualization-Funktionen wie VM und Storage-Live-Migration oder Failover. Nur eine Fault-Tolerance-Option fehlt, aber die kommt in der Praxis ohnehin eher selten zum Einsatz. RHV hat dabei bis zur aktuellen Version 4.2 einen durchaus längeren und teils holprigen Weg hinter sich.