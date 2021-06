Red Hat Virtualization: Best Practices (2)

Mit "Red Hat Virtualization" bietet Red Hat eine konkurrenzfähige und kostengünstige Alternative zu VMwares vSphere-Plattform an. Spätestens seit der Version 4 stellt die quelloffene Lösung eine zuverlässige Enterprise-Virtualization-Plattform dar, die den Vergleich mit der Konkurrenz nicht scheuen braucht. In diesem Workshop stellen wir die Plattform vor. In der zweiten Folge wenden wir uns nach einem kurzen Blick auf mögliche Netzwerkvarianten der Installation von RHV zu.

RHV bietet sich für Ressourcen, Prozesse und Anwendungen als stabile Virtualisierungsbasis an.

Networking physisch und virtuell

Traditionell setzt RHV auf reguläre Linux-Bridge-Interfaces, um die Netzwerkadapter virtueller Maschinen mit dem physischen LAN zu verbinden. Der RHV-Manager verwaltet dabei die logischen Netze, deren Parameter wie MTU oder VLAN-ID, und für welche Dienste sie nutzbar sind. Der Administrator kann virtuelle Netze für den Cluster als "Mandatory" einrichten. RHVH-Hosts des Clusters, die keinen Zugriff auf Mandatory-Netzwerke haben, gehen dann in den Maintenance Mode. Diese Restriktion ist eine der kleinen Stolperfallen einer RHV-Umgebung. Legen Sie ein neues virtuelles Netzwerk als Mandatory an, bevor der RHV-Manager es seinen Nodes zuweisen kann, schalten sich diese umgehend in den "Maintenance Mode" und stehen für VMs nicht mehr zur Verfügung. In der jeweils individuellen Konfiguration der RHVH-Knoten verbinden Sie dann logische Netzwerke mit einzelnen oder gruppierten physischen Adaptern des RHV-Knotens. Auf der physischen Ebene erlaubt RHV das NIC-Bonding mehrerer Adapter mit simpler Failover- oder auch LACP-Konfiguration.



Optional unterstütz RHV seit der Version 4 auch den Open vSwitch für virtuelle Netzwerke und implementiert damit Funktionen ähnlich eines NSX-Switches. Allerdings ist diese Funktion in 4.2 noch als "Tech Preview" und noch nicht mit vollem Funktionsumfang implementiert, sprich: noch nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen. Wie beim Storage kann sich RHV auch in die virtuellen Netzwerke einer OpenStack-Umgebung einklinken. Dazu liefert RHV ein Neutron-Plug-in mit, das sich an bestehende OpenStack-Tenant-Netzwerke ankoppelt. Das erlaubt den einfachen Mischbetrieb von RHV- und OpenStack-VMs im selben logischen Netzwerk.



Eine der häufig übersehenen, aber sehr wirkungsvollen Funktionen von RHV sind so genannte Host Hooks. Hierbei handelt es sich vereinfacht gesagt um die Möglichkeit, lokale HW-Ressourcen der Hypervisor-Knoten in VMs einzublenden. Ein Hook löst vor dem Start einer VM dann ein "PreStart"-Skript aus, das Hardware per PassThrough an die VM anhängt. Nach dem Shutdown löst ein weiteres "Post-Shutdown"-Skript die eingeblendete Hardware von der VM. In der Praxis nutzen RHV-Anwender Hooks häufig dazu, um lokale PCIe-NVMe-, GPU- oder SSD-Ressourcen der Hosts in VMs einzublenden.