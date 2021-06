Das gilt es bei Managed Security Services zu beachten

Mit immer neuer Schadsoftware und ausgefeilteren Angriffen attackieren Cyberkriminelle Unternehmen über das Internet. Einer Studie zufolge verzeichnete im vergangenen Jahr ein Fünftel aller Unternehmen in Deutschland mindestens einen gravierenden Sicherheitsvorfall. Managed Security Services können die IT-Infrastrukturen vor solchen Bedrohungen schützen. Wir geben einen Überblick, welche Vorteile die Dienste bieten, welche Modelle möglich sind und wie IT-Verantwortliche den richtigen Anbieter finden.

Ein Anbieter von Managed Security sollte ein breites Portfolio an Sicherheitsdiensten vorweisen können.

Fast 60 Prozent der befragten IT-Experten fürchten, dass die Wirtschaft unzureichend vor Cyberattacken geschützt ist. Trotzdem glauben nur 13 Prozent der Verantwortlichen, dass das eigene Unternehmen dazu gehört. Sie unterschätzen damit die Gefahr: Die Lage der IT-Sicherheit bezeichnet das BSI als "angespannt". Denn die Täter nutzen jede Schwachstelle aus – so wie jüngst bei Microsofts Exchange Server. Anfang März hatte das Unternehmen Security Patches für das E-Mail-System bereitgestellt. Da hatten Angreifer die Sicherheitslücke bereits ausgenutzt und Ransomware eingeschleust.



Aber das Problem ist noch viel größer: Drei Wochen später war erst die Hälfte aller Exchange-Server weltweit gepatcht, so eine Analyse der Sicherheitsexperten von F-Secure. Die anderen boten Kriminellen weiterhin ein Einfallstor. Bei der Intensität der Angriffe lag Deutschland auf Platz 2 hinter Italien.



Vorteile von Managed Security

Das Beispiel zeigt, dass Unternehmen kontinuierlich unter Beschuss stehen – und deshalb ebenso kontinuierlich ihre IT-Infrastruktur absichern und auf Schwachstellen überprüfen müssen. Es reicht nicht, Software und Systeme alle paar Monate zu patchen oder auf Lücken zu überprüfen. Ein permanentes und automatisches Vulnerability Scanning ist unumgänglich.



Aber viele Firmen haben nicht die Ressourcen, die Erfahrung und die Zeit, sich umfassend um ihre Cybersecurity zu kümmern – vor allem, weil Bedrohungen immer komplexer werden und ständig Attacken dazukommen. Ein möglicher Ausweg: Security-Aufgaben auslagern. Externe Spezialisten betreiben dann Managed Security Services und sorgen für die Sicherheit von Cloud, Daten, Inhalten, Infrastruktur, Applikationen oder Operational Technology (OT).



Das hat mehrere Vorteile: Die Managed Security Service Provider (MSSP) kümmern sich ausschließlich um Sicherheitsthemen. Es lohnt sich vor allem, komplexe und zeitintensive Security-Aufgaben auszulagern, so wie Firewallmanagement oder Cloudsicherheit. Managed Services rund um Security-Aufgaben entlasten außerdem Mitarbeiter aus der IT-Abteilung und verhelfen ihnen zu mehr Freiraum für andere Themen.