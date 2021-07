Im Test: Nebula Control Center von Zyxel

Das Nebula Control Center von Zyxel ist eine Cloud-basierte Management-Umgebung, die sich nutzen lässt, um Firewalls, Switches und WLAN-Access-Points von einer zentralen Stelle aus zu verwalten. Das System eignet sich vor allem für Organisationen mit vielen Außenstellen, die über keine IT-Fachkräfte verfügen. Solche Außenstellen lassen sich über die Nebula Cloud von einer zentralen IT-Abteilung einrichten und administrieren. Wir haben uns im Test angesehen, wie das genau funktioniert.





Zentrales Management für verteilte Infrastrukturen



Im Betrieb funktioniert das System so, dass man sich einen Account unter https://nebula.zyxel.com anlegt, unter diesem die kompatiblen Geräte anmeldet und anschließend eine Konfiguration für die Netzwerkkomponenten festlegt, beispielsweise mit den zu verwendenden SSIDs und VPN-Verbindungen. Danach werden die einzelnen Komponenten dann ans Netz angeschlossen, verbinden sich mit der Cloud, holen sich dort ihre – zuvor festgelegte – Konfiguration herunter und nehmen den Betrieb auf. Anschließend lassen sich die einzelnen Geräte dann über die Cloud überwachen und verwalten.





Bild 1: Das Dashboard mit aktuellen Informationen auf Site-Ebene.



Das Nebula Control Center eignet sich laut Zyxel für das Management von Netzen mit bis zu 250 Teilnehmern. Die verwalteten Geräte, also die Access Points, Switches und Firewalls, lassen sich jeweils getrennt administrieren und überwachen. Der Datenverkehr selbst wird dabei nicht über die Cloud gesteuert, sondern die ermittelten Datenpakete werden nur als statistische Werte in die Cloud hochgeladen. Auf diese Weise erfasst das System keine Informationen darüber, wer wann welche Aktion durchgeführt hat, so dass der Datenschutz gewährleistet bleibt.Die Lizensierung wird über eine Organisationsstruktur realisiert. So kann beispielsweise ein Fachhändler eine Lizenz für seine gesamte Organisation erwerben und anschließend seine einzelnen Kunden in Form von darunterliegenden Sites verwalten. Bei den Sites kann es sich neben den Netzen von unterschiedlichen Kunden natürlich auch um verschiedene Niederlassungen eines Unternehmens oder Ähnliches handeln. Die Sites enthalten dann jeweils die im betroffenen Netz verwalteten Geräte. Die Registrierung ist übrigens kostenlos und für viele der bereitgestellten Funktionen benötigen die Anwender überhaupt keine Lizenz – sie stehen über das Nebula Base Pack jedem frei zur Verfügung.Zu den weiteren relevanten Features des Systems gehören Benutzerkonten mit unterschiedlichen Zugriffsrechten, Alarmfunktionen (via E-Mail und Push) und grafische Dashboards. Um die Infrastrukturen auch von unterwegs aus im Auge behalten zu können, stellt Zyxel für die Nebula Cloud eine App zur Verfügung, die unter Android und iOS nutzbar ist. Mit ihr werden Administratoren in die Lage versetzt, in Echtzeit von überall aus Daten einzusehen und steuernd einzugreifen.