Virtualisierungsmanager Proxmox VE (2)

Virtualisierung, das verbinden viele Nutzer heute automatisch mit der Cloud. Dass es auch eine Nummer kleiner geht, zeigt Proxmox: Das Programm ist ein zuverlässiges Helferlein für mittelgroße Setups. Dieser Artikel verrät, wodurch sich Proxmox auszeichnet und welche Regeln ein Admin beim Ausrollen tunlichst beachten sollte. Im zweiten Teil schauen wir uns die Integration mit dem Objektspeicher Ceph an und erklären, warum bei hyperkonvergenten Setups Vorsicht geboten ist.

Proxmox VE bringt Cloud und Virtualisierung ohne großen Aufwand zusammen.

Ceph ist auch eingebaut

Eine zentrale Frage im Kontext der Virtualisierung ist freilich, wo die VMs denn ihren Speicherplatz herbekommen. In konventionellen Umgebungen kommt für diese Aufgabe nicht selten ein klassisches SAN-System zum Einsatz. Jenes ist oft nicht nur so groß wie ein Kühlschrank, sondern kommt auch mit einem eher unschönen Preisschild daher und bindet den Kunden dauerhaft an den Anbieter des Geräts. Alle Nachteile klassischer SAN-Umgebungen dürften dem geneigten Admin mit etwas Erfahrung hinlänglich bekannt sein – und dass ein typisches SAN nicht hochverfügbar ist, weil nur eine Instanz vorhanden ist, macht die Sache höchstens noch schlimmer, nicht besser. Aus diesem Grund unterstützt Proxmox bereits seit Jahren viele Alternativen in Sachen Storage. Lange gehört dazu etwa DRBD der Wiener Firma LINBIT, das auf Basis von Hardware von der Stange und Kernel-Funktionalität in Linux replizierte SANs nachbaut.



Der DRBD-Support wurde bei Proxmox mittlerweile allerdings zugunsten einer anderen Lösung stark zurückgefahren: Aktuell gehört Ceph zum Lieferumfang. Hier beweisen die Proxmox-Entwickler ein gutes Näschen: Ceph ist in den vergangenen Jahren massiv gereift – was nicht zuletzt daran liegen dürfte, das Linux-Pionier Red Hat die Software zwischenzeitlich unter seine Fittiche genommen hat. Heute gilt Ceph als verlässlicher Objektspeicher, der sämtliche Bedürfnisse nach skalierbarem Speicher im Rechenzentrum gut bedienen kann. Und die Integration der Lösung in Proxmox VE haben die Proxmox-Entwickler gut hinbekommen – so gut, dass Sie sich kaum mit den Ceph-Innereien zu beschäftigen brauchen.