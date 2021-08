Leistungsüberwachung von Windows Server 2019 (1)

Auch unter Windows Server 2019 gibt es Faktoren, die die bestmögliche Leistung des Systems negativ beeinträchtigen können. So die Zugriffsgeschwindigkeit der physischen Datenträger, die für alle laufenden Prozesse zur Verfügung stehende Speichermenge, die Prozessorgeschwindigkeit und der Datendurchsatz der Netzwerkschnittstellen. Mangelt es hier an Performance, stehen zur Überprüfung passende Bordmittel bereit. Im ersten Teil des Workshops schauen wir uns an, wie wir die Leistungsüberwachung einrichten, Indikatorendaten beobachten, Sammlungssätze nutzen und Speicherengpässe beheben.

Mit den richtigen Tools sorgen Sie dafür, dass die Leistung bei Windows Server 2019 im grünen Bereich liegt.

Über den Eintrag "Leistung" in der Konsolenstruktur des Server-Managers lassen Sie sich die aktuelle Systemleistung des Servers mit verschiedenen Tools anzeigen. Der Link "Ressourcenmonitor" öffnet eine detaillierte Ansicht des aktuellen CPU-Verbrauchs, des Arbeitsspeichers, der Datenträger und des Netzwerkverkehrs. In Windows Server 2019 finden Sie das Programm über den Menüpunkt "Tools" im Server-Manager. Alternativ starten Sie das Werkzeug durch Eingabe von perfom /res.



Der Bereich der Ressourcenübersicht enthält vier animierte Diagramme, die die Auslastung der CPU-, Datenträger-, Netzwerk- und Speicherressourcen des lokalen Computers in Echtzeit anzeigen. Unter den Diagrammen befinden sich vier erweiterbare Bereiche, in denen sich Einzelheiten zur jeweiligen Ressource finden.



Leistungsüberwachung einrichten

Klicken Sie im Server-Manager auf den Eintrag "Tools / Leistungsüberwachung" oder rufen Sie die Leistungsüberwachung über das Startmenü auf, können Sie den Server noch genauer überwachen lassen, indem Sie verschiedene Leistungsindikatoren hinzufügen. Sie können diese Daten in Echtzeit oder als Verlaufsdaten anzeigen lassen und die Leistungsindikatoren entweder per Drag & Drop hinzufügen oder benutzerdefinierte Datensammlergruppen (Data Collector Sets, DCS) erstellen. Die Leistungsüberwachung unterstützt verschiedene Ansichten für die visuelle Überprüfung der Daten in Leistungsprotokollen. Die Auswahl "Bericht" bietet teilweise mehr Übersicht als die anderen Optionen in der Liste, abhängig vom Einsatzgebiet. Außerdem sind Sie in der Lage, benutzerdefinierte Ansichten in Form von Datensammlergruppen für Leistungs- und Protokollfunktionen zu exportieren.



Die Leistungsüberwachung arbeitet mit Objekten. Für jedes Objekt, zum Beispiel den Prozessor, existieren eine Reihe von Leistungsindikatoren wie "Prozessorzeit" oder "Interrupts/s". Für einzelne Objekte gibt es mehrere Instanzen. Das ist etwa beim Prozessor der Fall, wenn Sie mit einem Multiprozessorsystem arbeiten. Beim Objekt "Prozesse" wird eine Instanz für jeden aktiven Prozess definiert.