IT-Sicherheit im öffentlichen Sektor strategisch denken

Öffentliche Einrichtungen nehmen in der Gesellschaft einen besonderen Stellenwert ein, um das Leben am Laufen zu halten. In der aktuellen Pandemie zeigt sich, wie wichtig digitale Infrastrukturen für einen reibungslosen Betrieb sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass es in diesem Bereich Nachholbedarf gibt. Darunter fällt auch die IT-Sicherheit, die stets mitbedacht werden muss. Wie sich IT-Security im öffentlichen Sektor strategisch angehen lässt, erklärt der Fachartikel.

Im Bereich des öffentlichen Sektors stehen gerade Krankenhäuser oft im Visier von Cyberkriminellen.

Ob virtuelle Behördengänge oder digitaler Impfausweis – Deutschland ist in Bezug auf die Digitalisierung noch weit von echter Effizienz entfernt. Nur 19 Prozent der Bürger nutzen elektronische Behördendienste, konstatiert der EU-Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) von 2020 und stellt hierzulande zugleich die EU-weit geringste Online-Interaktion zwischen Behörden und Bürgern fest.



Das Onlinezugangsgesetz (OZG), das die Digitalisierung bestimmter Verwaltungsleistungen bis zum Jahr 2022 vorschreibt, soll Abhilfe schaffen. Doch die Behörden unseres Landes, das sich in Sachen Digitalisierung konstant im EU-Mittelfeld tummelt, haben scheinbar erst durch die Pandemie die Dringlichkeit des Themas erkannt. Mit der Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen für ihre Angestellten und Beamten standen sie quasi über Nacht vor der Aufgabe, flexible und dennoch sichere Zugänge zu den Behördennetzwerken zu schaffen.



Die Frage, wie sich virtuelle Desktopinfrastrukturen (VDI) und die entsprechenden VPN-Verbindungen sicher betreiben lassen, stand hier im Vordergrund. Inzwischen können sich die öffentlichen Betreiber wieder auf die eigentlichen Herausforderungen der digitalen Verwaltung konzentrieren – etwa darauf, sensible Bürgerdaten zu verwalten und zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Und zwar möglichst sicher im Sinne geltender Datenschutzbestimmungen.