Advertorial: LoRa und LoRaWAN  Funktionsweise, Anwendungsbereiche und Vorteile

LoRa und LoRaWAN – Funktionsweise, Anwendungsbereiche und Vorteile

Im Industrial IoT, in den Bereichen Smart Building, Smart City oder in IoT-Projekten anderer Branchen gibt es oft sehr spezielle Anforderungen: Sehr kleine Datenmengen mit Zustandsinformationen aus der "realen“ Welt müssen von vielen geographisch verteilten Standorten zur Weiterverarbeitung an ein zentrales Softwaresystem gelangen – hier kommen LoRa und LoRaWAN ins Spiel.