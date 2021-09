Windows Server 2019: Erstellen und Verwalten von Snapshots (1)

Snapshots, oder auch Prüfpunkte, sichern VMs vor Konfigurationsänderungen oder dienen als Backup. Im Idealfall lassen sich VMs damit bei Problemen in wenigen Sekunden in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Produktionsprüfpunkte berücksichtigen bei dieser Art der Sicherung sogar die aktuellen Workloads. Wir zeigen, wie Sie optimal mit Prüfpunkten arbeiten und dabei serverseitige Leistungseinbrüche verhindern. Im ersten Teil des Workshops schauen wir uns an, wie Sie Workloads erfolgreich snapshotten und Produktionsprüfpunkte konfigurieren.

Beim Erstellen und Verwalten von Snapshots sind unter Windows Server 2019 einige Dinge zu beachten.

Snapshots laufen in Windows Server 2019 im Microsoft-Jargon unter der Bezeichnung "Prüfpunkte", aber auch als Checkpoints werden die Momentaufnahmen manchmal bezeichnet. Zu beachten ist aber stets, dass Prüfpunkte keine Daten sichern und damit keine Datensicherung ersetzen, sondern nur eine Rückversicherung vor einer Konfigurationsänderung auf dem Server bieten. Snapshots halten also den Zustand eines Servers fest. Datensicherungsprogramm, die Hyper-V unterstützen, nutzen aber wiederum Prüfpunkte für das schnelle Erstellen von Datensicherungen.



In der neuen Serverversion hat Microsoft Verbesserungen bei den Prüfpunkten integriert, die die Verwendung deutlich vereinfachen. Außerdem hat Microsoft mit Windows Server 2016 die Hyper-V-Funktion "Backup Change Tracking" eingeführt. Softwarehersteller müssen durch diese Technik keine zusätzlichen Treiber mehr installieren, um Änderungen in VMs zu überwachen. Das erleichtert und verbessert die Datensicherung und macht das Installieren zusätzlicher Treiber obsolet.



Workloads snapshotten

Microsoft hat die Prüfpunkte in Windows Server 2019 deutlich verbessert. Dazu kommt für Prüfpunkte auch der Volume Shadow Service innerhalb der virtuellen Maschine (VM) zum Einsatz. Dabei muss in der VM natürlich Windows verwendet werden. Virtuelle Linux-Server profitieren von der Technik aber trotzdem: Hier kommt der Systempuffer zum Einsatz, wenn die Distribution dies unterstützt. Produktionsprüfpunkte (Production Checkpoints) bieten dabei eine Point- in-Time-Abbildung eines virtuellen Servers, die die produktiven Workloads in der VM komplett mit einbezieht.