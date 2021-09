Windows Server 2019: Erstellen und Verwalten von Snapshots (3)

Snapshots, oder auch Prüfpunkte, sichern VMs vor Konfigurationsänderungen oder dienen als Backup. Im Idealfall lassen sich VMs damit bei Problemen in wenigen Sekunden in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Produktionsprüfpunkte berücksichtigen bei dieser Art der Sicherung sogar die aktuellen Workloads. Wir zeigen, wie Sie optimal mit Prüfpunkten arbeiten und dabei serverseitige Leistungseinbrüche verhindern. Im dritten und letzten Teil der Workshopserie erklären wir, wie sie Prüfpunkte richtig löschen und was beim Sonderfall Hyper-V-Cluster zu beachten ist.

Beim Erstellen und Verwalten von Snapshots sind unter Windows Server 2019 einige Dinge zu beachten.

Prüfpunkte löschen

Das Löschen von Prüfpunkten ist eine wichtige Aufgabe. Dazu stehen im Hyper-V-Manager im Kontextmenü der Prüfpunkte verschiedene Menüpunkte zur Verfügung. Mit "Prüfpunkt löschen" entfernen Sie den Prüfpunkt und die dazugehörigen Daten vom Server und überführen die Daten der AVHD-Dateien in die produktiven virtuellen Festplatten (VHD). Beim Löschen eines Prüfpunkts gehen keine Daten verloren, sondern Änderungen, die Sie seit dem Erstellen des Prüfpunkts in der VM durchgeführt haben, werden in die virtuellen Festplatten des Servers geschrieben. Anschließend werden der Prüfpunkt und seine differenzierende Festplatte gelöscht.



Windows Server 2019 beherrscht diesen Vorgang online. Das heißt, der virtuelle Server kann weiter in Betrieb sein. Hängen von einem Prüfpunkt aber weitere Prüfpunkte ab, weil Sie diese nachträglich erstellt haben, dann bleibt die AVHD-Datei vorhanden, nur die Konfiguration der Systemdateien wird durchgeführt. Und mit "Prüfpunktunterstruktur löschen" entledigen Sie sich des aktuellen Prüfpunkts sowie aller Sicherungen, die Sie nach dem Prüfpunkt erstellt haben und die auf diesen aufbauen. Der Vorgang verläuft ähnlich zu "Prüfpunkt löschen", führt aber alle zusammengehörigen Prüfpunkte zusammen. Durch diesen Vorgang tilgen Sie auch alle untergeordneten Prüfpunkte.



Liegen für eine VM zum Beispiel die drei Prüfpunkte "Prüfpunkt 1", "Prüfpunkt 2" und "Prüfpunkt 3" vor und bauen die drei Prüfpunkte aufeinander auf, können Sie jederzeit zu Prüfpunkt 2 zurück wechseln und die Daten von Prüfpunkt 3 löschen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Prüfpunkt 2 und wählen "Anwenden" aus dem Menü. Die aktive Markierung "Jetzt" des virtuellen Servers zeigt den Status des virtuellen Servers an. Durch das Anwenden von Prüfpunkt 2 wird das "Jetzt" vor Prüfpunkt 3 geschoben. Sie können Prüfpunkt 3 nun löschen, wenn Sie diesen nicht mehr benötigen. Durch das Löschen wird er nicht mehr mit dem virtuellen Server zusammengeführt, da sich der Status "Jetzt" oberhalb des Prüfpunktes befindet.



Löschen Sie Prüfpunkt 3 aber, ohne dass Sie Prüfpunkt 2 anwenden, werden alle Änderungen aus Prüfpunkt 3 in Prüfpunkt 2 übertragen. Erst dann löscht der Server Prüfpunkt 3. Prüfpunkte können Sie natürlich auch in der PowerShell löschen. Wollen Sie zum Beispiel Snapshots einer bestimmten VM löschen, nutzen Sie den Namen, auf Wunsch auch mit Platzhalter:

Get-VM TestVM | Remove-VMSnapshot –Name Experiment* Sie können Snapshots aber auch auf Basis der Erstellungszeit löschen. Wollen Sie alle Snapshots entfernen, die älter als 90 Tage sind, nutzen Sie

Get-VMSnapshot -VMName TestVM | Where-Object {$_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-90) } | Remove-VMSnapshot Das Löschen von Prüfpunkten ist eine wichtige Aufgabe. Dazu stehen im Hyper-V-Manager im Kontextmenü der Prüfpunkte verschiedene Menüpunkte zur Verfügung. Mit "Prüfpunkt löschen" entfernen Sie den Prüfpunkt und die dazugehörigen Daten vom Server und überführen die Daten der AVHD-Dateien in die produktiven virtuellen Festplatten (VHD). Beim Löschen eines Prüfpunkts gehen keine Daten verloren, sondern Änderungen, die Sie seit dem Erstellen des Prüfpunkts in der VM durchgeführt haben, werden in die virtuellen Festplatten des Servers geschrieben. Anschließend werden der Prüfpunkt und seine differenzierende Festplatte gelöscht.Windows Server 2019 beherrscht diesen Vorgang online. Das heißt, der virtuelle Server kann weiter in Betrieb sein. Hängen von einem Prüfpunkt aber weitere Prüfpunkte ab, weil Sie diese nachträglich erstellt haben, dann bleibt die AVHD-Datei vorhanden, nur die Konfiguration der Systemdateien wird durchgeführt. Und mit "Prüfpunktunterstruktur löschen" entledigen Sie sich des aktuellen Prüfpunkts sowie aller Sicherungen, die Sie nach dem Prüfpunkt erstellt haben und die auf diesen aufbauen. Der Vorgang verläuft ähnlich zu "Prüfpunkt löschen", führt aber alle zusammengehörigen Prüfpunkte zusammen. Durch diesen Vorgang tilgen Sie auch alle untergeordneten Prüfpunkte.Liegen für eine VM zum Beispiel die drei Prüfpunkte "Prüfpunkt 1", "Prüfpunkt 2" und "Prüfpunkt 3" vor und bauen die drei Prüfpunkte aufeinander auf, können Sie jederzeit zu Prüfpunkt 2 zurück wechseln und die Daten von Prüfpunkt 3 löschen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Prüfpunkt 2 und wählen "Anwenden" aus dem Menü. Die aktive Markierung "Jetzt" des virtuellen Servers zeigt den Status des virtuellen Servers an. Durch das Anwenden von Prüfpunkt 2 wird das "Jetzt" vor Prüfpunkt 3 geschoben. Sie können Prüfpunkt 3 nun löschen, wenn Sie diesen nicht mehr benötigen. Durch das Löschen wird er nicht mehr mit dem virtuellen Server zusammengeführt, da sich der Status "Jetzt" oberhalb des Prüfpunktes befindet.Löschen Sie Prüfpunkt 3 aber, ohne dass Sie Prüfpunkt 2 anwenden, werden alle Änderungen aus Prüfpunkt 3 in Prüfpunkt 2 übertragen. Erst dann löscht der Server Prüfpunkt 3. Prüfpunkte können Sie natürlich auch in der PowerShell löschen. Wollen Sie zum Beispiel Snapshots einer bestimmten VM löschen, nutzen Sie den Namen, auf Wunsch auch mit Platzhalter:Sie können Snapshots aber auch auf Basis der Erstellungszeit löschen. Wollen Sie alle Snapshots entfernen, die älter als 90 Tage sind, nutzen Sie