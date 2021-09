Best Practices für das Monitoring der Endpoint-Performance

Probleme bei der IT-Performance in Unternehmen werden häufig sehr spät erkannt und dann meist nur auf Einzelfallbasis behoben. Hauptgrund für dieses Vorgehen nach dem Flickenteppich-Prinzip ist das Fehlen einer zentralen, systematischen Übersicht über den Zustand der gesamten IT-Infrastruktur. Mit einem agentenbasierten Werkzeug für das Performancemanagement können IT-Verantwortliche komplexe und ressourcenintensive Insellösungen ersetzen und damit Mitarbeiter und Hardware gleichermaßen entlasten.

Damit die Leistung das Endpunkte stimmt, muss auch das Monitoringwerkzeug seine Aufgabe erfüllen.

Bei der Untersuchung von Performanceproblemen greifen IT-Verantwortliche häufig auf manuelle Fehlerbehebungsprozesse zurück. Allerdings scheitert dieser Ansatz an der Identifizierung der eigentlichen Ursache, da es an historischen Daten mangelt. Darüber hinaus sind Insellösungen zu kostspielig für den Business-Einsatz, da sie zusätzliche Agenten, Infrastruktur und Investitionen in die Wartung erfordern. Erschwerend kommt hinzu, dass Organisationen oftmals erst dann einen detaillierten Blick auf die Leistung der IT werfen, wenn Probleme auftreten. Dabei kann es sich allerdings nur um einen Bruchteil der auftretenden Fälle handeln. In der Zwischenzeit leidet die Produktivität.



Defizite in der Leistungsüberwachung aufgrund mangelnder Transparenz der Endpunkte erhöhen die Wahrscheinlichkeit nicht gemeldeter oder diagnostizierter Probleme. Die Analyse von Endpunkt-Performancedaten ist unerlässlich, da sie kritische Problemstellen aufdecken kann, wie etwa Speicherlecks, die durch kürzliche Software-Updates verursacht wurden, falsch konfigurierte Antiviren-Software, die zu viele Ressourcen verbraucht, Fertigungsfehler bei neuer Hardware oder Anomalien, die auf Sicherheitsrisiken hinweisen. Idealerweise sollte die Überwachung selbst die Leistung der Endpunkte oder des Netzwerks nicht beeinträchtigen – was jedoch nicht bei allen verfügbaren Produkten der Fall ist.



Folgende Best Practices gewährleisten ein effizientes und effektives Performancemonitoring von Computern, Servern und anderen Endgeräten. Darüber hinaus lassen sich damit auch Sicherheitslücken und andere Bedrohungen viel früher erkennen und angehen.



Überwachung sämtlicher Arten von Endpunkten

Sind 90 Prozent der Endgeräte im Unternehmen Windows-Rechner, ist es kaum verwunderlich, dass der Großteil der Investitionen in Tools zur Überwachung dieser Rechner fließt und die Prozesse sich danach ausrichten. Doch was geschieht mit den Linux-Servern und Macs, die sich in den Home Offices der Mitarbeiter befinden? Sich hier allein auf die Funktionalität der Geräte zu verlassen, wäre fatal – selbst dann, wenn es kaum Beschwerden über die Performance gibt. Denn Probleme an einem dieser Rechner können Auswirkungen auf den gesamten Workflow haben und somit viele Mitarbeiter direkt oder indirekt beeinflussen. Daher muss sichergestellt sein, dass IT-Teams über Tools und Prozesse verfügen, um alle Arten von Endgeräten im Unternehmen zu überwachen.



Wirklich alle Endpunkte lokalisieren

Selbst wenn IT-Verantwortliche über die entsprechenden Tools verfügen, um alle Arten von Endpunkten im Unternehmen zu überwachen, bedeutet dies nicht, dass keine Geräte übersehen werden können. Denn leider mangelt es oft an vollständiger Transparenz und Kontrolle über das gesamte (dezentrale) Netzwerk. Endpunkte, die aus dem Raster der IT-Teams fallen, könnten Performanceprobleme aufweisen und dadurch die Produktivität des gesamten Unternehmens gefährden.