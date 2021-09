Datenexfiltration verhindern

Datendiebstahl ist nicht nur ein Ärgernis, sondern birgt ernste Gefahren für Unternehmen: Die Exfiltration von Netzwerkdaten kann schwere Folgen für Reputation und gar die Business Continuity haben. Es gilt, derartige Aktivitäten frühestmöglich zu erkennen, um Schäden einzudämmen oder bestenfalls zu verhindern. Der Fachartikel erklärt, welche Strategie IT-Verantwortliche dafür ins Auge fassen sollten und warum es dabei wichtig ist, über die eigene Netzwerkgrenze hinauszudenken.

Um das illegale Absaugen von Daten zu verhindern, gilt es schon im Vorfeld auf verräterische Signale zu achten.

Die Cyberkriminalität nimmt seit Jahren stark zu. Dies belegte bereits im Jahr 2020 eine Studie des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom): Demnach waren in den beiden Jahren zuvor 75 Prozent aller deutschen Unternehmen von Datendiebstahl, Industriespionage oder Sabotage betroffen, was einen enormen Anstieg dokumentiert. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2015 traf es nur jede zweite Firma. Die COVID-19-Pandemie hat das Problem noch weiter verstärkt. So wurden die IT-Infrastrukturen von Unternehmen vor allem durch das zunehmende Remote-Working vermehrt zum Ziel von Cyberattacken. Eine Hauptursache dafür: Im Home Office herrschen in der Regel nicht die gleichen IT-Sicherheitsstandards wie am Arbeitsplatz in der Firma. Dies gilt vor allem für den Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet.



Dabei sind die Arten möglicher Angriffe vielfältig: Ob Malware, Ransomware, Spam- / Phishing-Mails, Botnetze, Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) oder auch Advanced Persistent Threats (APT) – alle denkbaren Spezies können enormen Schaden anrichten. Eines der häufigsten Delikte ist laut der Bitkom-Studie der Datendiebstahl, der oft in Form der Exfiltration auftritt. Dabei werden Daten eines Rechners ohne Erlaubnis auf ein anderes Medium außerhalb der Sphäre des Urhebers transferiert. Dies kann manuell beispielsweise durch einen Mitarbeiter des Unternehmens erfolgen oder – der weit häufigere Fall – durch den automatisierten Zugriff einer Schadsoftware über das Internet oder ein anderes Netzwerk.



Verlust sensibler Daten hat verheerende Folgen

Beim "Credential Stuffing" beispielsweise stehlen Hacker Zugangsdaten von Usern und verkaufen sie an Kriminelle oder nutzen sie selbst, um Zugriff auf fremde Konten zu erhalten. Gelangen sensible Daten auf diese Weise in die Hände Unberechtigter, sind die Folgen meist verheerend: Mögliche Erpressungsversuche können nicht nur zu erheblichen finanziellen Einbußen führen, sondern auch die Fortsetzung des Geschäftsbetriebes eines Unternehmens ernsthaft gefährden. Den Betroffenen wird der Zugriff auf wichtige Informationen verwehrt, was die Geschäftsprozesse stark behindert. Und auch der Verlust von geistigem Eigentum kann schwerwiegende Wettbewerbsnachteile mit sich bringen. Zudem leidet die Reputation der Organisation nach einer solchen Attacke oft langfristig. Dies kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn Kundendaten von dem Angriff betroffen sind und sich so der Kreis der Geschädigten noch mehr ausweitet.



Um einer möglichen Datenexfiltration den Schrecken zu nehmen, ist vorausschauendes Verhalten gefragt. Erscheinen entsprechende Aktivitäten erst während des Angriffs oder im Nachgang auf dem Radar, ist es meistens schon zu spät. Um einen größeren Schaden abzuwenden, gilt es, eine drohende Exfiltration bereits im Vorfeld aufzudecken und zu verhindern. Ein Problem dabei: Derartige Aktionen fallen häufig nicht auf, da sie mit legitimen Handlungen vermischt werden. Auch die Kombination mehrerer Techniken wie Verschleierung oder Überlagerung mit anderen Aktivitäten kann die Sichtbarkeit solcher illegalen Datentransfers auf ein Minimum reduzieren.