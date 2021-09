Advertorial: Hallo Wettbewerbsvorteil  mit einer modernen Telefonanlage punkten

Eine neue Telefonanlage – wann ist es sinnvoll, darüber nachzudenken und worauf kommt es dabei an? Viele neue Features und deren konsequente Nutzung machen aus einem solchen Upgrade einen handfesten Wettbewerbsvorteil im Kundendialog. Wir geben einen kurzen Überblick, was möglich ist und worauf es bei der Wahl einer neuen Anlage ankommt.

Kein Geheimnis: Eine moderne Telefonanlage ist viel mehr als das einfache Werkzeug früherer Tage. Richtig genutzt ist sie die technische Grundlage für einen fruchtbaren Dialog mit Kunden und bietet gerade für Sales, Service und Support aber auch intern echte Wettbewerbsvorteile. In guten Anlagen stecken heute mehr als 100 Funktionen von Cloud-VoIP über Web- und Telefon- bis hin zu Videokonferenzen, die Ihrer Organisation helfen können, effizienter und erfolgreicher zu arbeiten.Das ist einfach zu beantworten: Wenn Ihr Telefonsystem älter als fünf Jahre ist, dann lohnt sich ein Upgrade auf ein neues state-of-the-art Kommunikationssystem auf jeden Fall, denn die neuen Funktionen bieten richtig modernen Mehrwert.Allen, die ein Upgrade zum jetzigen Zeitpunkt scheuen, sei gesagt: Die Umstellung ist viel einfacher und geht schneller, als Sie denken. Zudem profitieren Sie auf Anhieb, denn Sie haben dann ein benutzerfreundliches, erschwingliches und funktionsreiches System zur Verfügung, das Ihren Usern die interne und externe Kommunikation erleichtert.Diese neun Fragen helfen Ihnen, die richtige Anlage für Ihr Unternehmen zu identifizieren. So finden Sie schnell heraus, welche Lösung perfekt zu Ihrer Organisation passen könnte:Spare ich mit dem neuen System Kosten gegenüber meiner alten Telefonanlage? Bekomme ich alles von einem Anbieter? Ist die Preisstruktur transparent und einfach nachvollziehbar? Kosten Upgrades extra? Kann ich das System unkompliziert erweitern oder verkleinern?Ist das System einfach zu verwalten? Ist die Verwaltung auch ohne technische Unterstützung durch den Anbieter zu schaffen? Ist die Bedienung einfach zu erlernen?Bietet das System umfassende Kommunikationsfunktionen – Telefon, Chat, Videokonferenzen, Integrationen und mehr?Kann das System per Schreibtischtelefon, PC, Laptop und Mobilgeräte-App genutzt werden?Integriert sich das System in unsere Unternehmenssysteme (CRM, PRM, E-Mail, Datenbanken usw.)?Wie einfach ist die Anzeige von Anrufberichten, Analysen, Dashboards, Datenhistorien und mehr?Ist der technische Support im Preis inbegriffen? Ist er rund um die Uhr verfügbar? Ist er reaktionsschnell und effektiv?Wie bewerten andere Unternehmen die Lösung? Sind sie mit dem gebotenen Service zufrieden? Liegt die Verfügbarkeit bei 99,99%? Trifft der Anbieter gegen Systemausfälle entsprechende Vorkehrungen? Hat er Erfahrung mit unserer Branche?Kann der Anbieter genau erklären, wie er für die Sicherheit der Anlage sorgt?Die Kommunikationsexperten von GoToConnect haben dazu auch ein ausführliches E-Book zusammengestellt, in dem die strategische Nutzung einer modernen Telefonanlage und die Auswahlkriterien ausführlich erläutert und diskutiert werden.