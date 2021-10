Security mit Shielded-VMs und Host Guardian Service (2)

Der Host Guardian Service sorgt in der Datacenter Edition für die Sicherheit von VMs. Virtuelle Server lassen sich so härten und vor anderen Administratoren, Angreifern und unberechtigten Zugriffen abschotten. Zusammen mit Shielded-VM verweigert dieser Sicherheitsmechanismus Angreifern und Malware den Zugriff auf die Daten der VM. Auch Netzwerke, die von Angreifern übernommen wurden oder bei denen andere Bereiche kompromittiert sind, stellen keine Gefahr für derart gesicherte VMs dar. In der zweiten Folge des Workshops beschäftigen wir uns mit der Konfiguration des Host Guardian Service und zeigen, wie Sie Shielded-VMs erstellen und mit SCVMM verwalten.

Gewusst wie, lassen sich virtuelle Server vor unberechtigten Zugriffen wirkungsvoll abschirmen.

Host Guardian Service konfigurieren

Wenn Sie auf einem Server die HGS-Serverrolle installiert haben, zum Beispiel in der PowerShell mit Install-WindowsFeature -Name HostGuardianServiceRole -IncludeManagementTools -Restart erstellen Sie auf dem Server zunächst eine neue AD-Domäne. Danach initialisieren Sie den HGS-Server. Im ersten Schritt öffnen Sie dazu eine PowerShell-Sitzung und konfigurieren die neue Domäne für HGS: Install-HgsServer -HgsDomainName "hostgs.com" -SafeModeAdministratorPassword (read-host -prompt <Kennwort> -assecurestring) -Restart Danach richten Sie die Umgebung ein. Sie können für Testumgebungen ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, in produktiven Umgebungen ist jedoch ein Zertifikat aus den AD-Zertifikatsdiensten zu bevorzugen. Die Konfiguration ist am einfachsten, wenn Sie die einzelnen Werte, die Sie in der PowerShell angeben müssen, zuvor in Variablen speichern, wie im Listing "Zertifikat für HGS erzeugen" gezeigt. Tragen Sie bei den jeweiligen Befehlen die Daten Ihrer Umgebung ein. Die Ausführung der Befehle darf keine Fehler verursachen.







Anschließend müssen Sie sicherstellen, dass die Namensauflösung zwischen den beiden Active-Directory-Gesamtstrukturen funktioniert. Dazu arbeiten Sie am besten mit bedingten Weiterleitungen in beiden Umgebungen. Ihr DNS-Server kann nur Anfragen der Clients beantworten, für die Zonen hinterlegt wurden. Wollen Sie auch andere Zonen auflösen, müssen Sie im DNS konfigurieren, welche Server gefragt werden sollen. Der DNS-Server überprüft zunächst, ob er für die Domäne zuständig ist. Wenn er weder Zone noch Delegation findet, werden die DNS-Server gefragt, die über den Eintrag "Bedingte Weiterleitungen" in der Konsolenstruktur hinterlegt sind.

$HGSDomainName = "hostgs.com" $ADDomainName = "contoso.int" $ADDomainUser = "Administrator" $ADAdminPasswd = "Kennwort" netdom trust $HGSDomainName /domain:$ADDomainName /userD:$ADDomainName\$ADDomainUser /passwordD:$ADAdminPasswd /add Die Hyper-V-Hosts, die Sie mit HGS absichern wollen, müssen Mitglied einer neuen AD-Gruppe sein. Dazu legen Sie die AD-Gruppe an und nehmen die Hyper-V-Hosts auf. Zusätzlich müssen Sie noch die SIDs der Hyper-V-Hosts auslesen und auf dem HGS-Server importieren. In dieser Umgebung gehen wir davon aus, dass die Fabric-Domäne die Bezeichnung "contoso.int" hat und der erste Guarded Host die Bezeichnung "hpdl20.contoso.int": $GuardedGroupName="GuardedHosts" $guardedhost="hpdl20.contoso.int" $GroupMember="CN=hpdl20,OU=Computers,DC=contoso,DC=int" $guardedGroup = New-ADGroup -Name $GuardedGroupName -SamAccountName "GuardedHosts" -GroupCategory Security -GroupScope Global Add-ADGroupMember -Identity $GuardedGroupName -Members $GroupMember In der PowerShell lesen Sie auch die SID aus, die Sie später wiederum auf dem HGS-Server einlesen, um den Hyper-V-Host als Guarded Host zu konfigurieren. Danach legen Sie fest, welche AD-Gruppe in der Fabric-Domäne die sicheren Hyper-V-Host enthält: Add-HgsAttestationHostGroup -Name "GuardedHosts" -Identifier "S-1-5-21-260484123-1724494931-1379840826-1109"