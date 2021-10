Identity Management bei der Mitgliederversammlung

Normalerweise registrieren sich Teilnehmer für Konferenzen per Ticket oder digital vor Ort. Doch wie halten Unternehmen und Messebetreiber die Registrierung aktuell? Vor allem bei Mitgliederversammlungen wie beim 1. FC Köln sind nur stimmberechtigte Vereinsmitglieder zulässig. Mit Online-Ident-Verfahren lässt sich die Identität bereits beim Login prüfen, sodass nur die berechtigten Personen Zugang zum Event und den dortigen Informationen erhalten. Der Anwenderbericht versorgt Sie mit den Details.

Für die Umsetzung entschied sich der 1. FC Köln für IDnow als Identity-Verification-Anbieter. Dessen Software ist genau auf solche Fälle zugeschnitten und ermöglichen die Identitätsprüfung von Usern über ihre Endgeräte. Seit Beginn des Jahres saßen Verein und Dienstleister zusammen, um das Ident-Verfahren ohne Komplikationen für Tausende Mitglieder gleichzeitig zu ermöglichen. Das Wichtige hierbei: Es sollte sich vor allem um einen einfach zu bedienenden Vorgang handeln, der allen Mitgliedern die Chance gibt, sich online zu verifizieren. Bei einer solch großen Teilnehmeranzahl kam nur ein automatisiertes Verfahren in Frage. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Machine-Learning-Technologie können sich auch tausende Mitglieder nahezu gleichzeitig online sicher identifizieren, ohne die Systeme zu überlasten.





Implementierung des Ident-Verfahrens

Dazu bettet der Fußballverein IDnow AutoIdent in seinen Anmeldevorgang für das virtuelle Event ein. Alle Mitglieder konnten in Ihrem persönlichen "MeinFC"-Bereich die Teilnahme bestätigen und den Link zur Verifizierung aufrufen. Sie hatten die Wahl, die Identifikation im Webbrowser direkt über die Verifizierungswebseite des Anbieters über die Kamera ihres Endgerätes oder die dazugehörige App zu nutzen. Die Teilnehmer benötigten nichts weiter als ihren Personalausweis und eine funktionierende Kamera, um die Verifizierung vorzunehmen.



IDnow setzte dazu im eigenen Backend einen Account für den Fußballverein auf. Dieser erfolgt auf Wunsch des Kunden via API; SDK oder ganz simpel via Verlinkung auf die beim Dienstleister gehostete Seite. Alle Prozesse erfolgen dabei über die Server des Ident-Anbieters. Dies bietet den Vorteil, dass der Nutzer sich keine Gedanken über das Hosting und die Latenzen machen muss. So kann eine große Anzahl an Verifizierungen in kurzer Zeit und nahezu gleichzeitig erfolgen. Außerdem übernimmt der Anbieter das datenschutzgerechte Handling der sensiblen Daten.



"Der 1. FC Köln hat erstmals in seiner 73-jährigen Geschichte eine virtuelle Mitgliederversammlung auf die Beine gestellt. Hierbei lag ein großes Augenmerk auf der Verifizierung der Teilnehmer, die zuvor noch nie an einer Mitgliederversammlung teilgenommen hatten, damit ein Zugangsdatenmissbrauch vermieden werden konnte", sagt Dominic Theißen, Leiter IT beim 1. FC Köln. "Mit IDnow ließ sich digitale Verifizierung benutzerfreundlich in den Gesamtprozess der Anmeldung integrieren. Knapp ein Drittel der angemeldeten Mitglieder haben den ID-Prozess erfolgreich durchlaufen und konnten somit erstmalig an einer Mitgliederversammlung des FC teilnehmen."

Messen, Live-Auftritte und Sport-Events – alles Veranstaltungen, die seit über einem Jahr in digitaler Form stattfinden. In Präsenz lassen sich beim Einlass Namen auf Tickets mit dem Personalausweis abgleichen. Digital sieht das anders aus. Doch auch online gibt es sichere Ident-Verfahren, um Personen zu identifizieren, damit sie legitimierten Zugang zu Onlineformaten und Events erhalten. So hat sich der 1. FC Köln bei seiner ersten digitalen Hauptversammlung dazu entschieden, seine Mitglieder bei der Anmeldung verifizieren zu lassen, um nur berechtigte Mitglieder im virtuellen Konferenzraum zu haben. Dazu galt es, ein Ident-Verfahren zum Abgleich der Personalien über die Handykamera beziehungsweise Webcam der Teilnehmer in den Anmeldeprozess zu implementieren.Bei der jährlichen Hauptversammlung sind normalerweise knapp 4000 Vereinsmitglieder vor Ort – denn es gibt relevante Entscheidungen zu treffen. Um dies seinen Mitgliedern auch während der Pandemie anbieten zu können, entschied sich der 1. FC Köln in diesem Jahr für eine virtuelle Zusammenkunft. Jedes der rund 115.000 Mitglieder bekam die Chance, von überall auf der Welt an der digitalen Versammlung teilzunehmen. Bei der Hauptversammlung ging es unter anderem darum, die Wahlkommission sowie den Vorstand zu wählen und Satzungsänderungen mit Zustimmung der Vereinsmitglieder vorzunehmen. Um jedoch diese Abstimmungen offiziell verabschieden zu können, musste die Identität der einzelnen Teilnehmer im ersten Schritt verifiziert werden. Denn sowohl bei Stimmabgaben vor Ort als auch bei virtuellen Wahlen dürfen sich nur eingetragene Mitglieder beteiligen, die ein Stimmrecht haben.