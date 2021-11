Exchange 2019 auf physischem Server einrichten (1)

Es muss nicht immer virtuell oder in der Wolke sein: In diesem Workshop zeigen wir Ihnen die Schritte hin zu einer lokalen und hochverfügbaren Exchange-2019-Umgebung. So durchlaufen wir zunächst die eigentliche Installation und beschäftigen uns dann mit dem Einrichten der Zugriffspunkte, die für den ein- und ausgehenden Datenverkehrs eine entscheidende Rolle spielen. Auch das Anbinden via Connectoren sowie die Absicherung des Exchange-Servers stehen auf der Agenda. Im ersten Teil des Workshops beschäftigen wir uns mit dem Sizing und dem eigentlichen Installationsvorgang. Auch werfen wir einen ersten Blick auf die Verwaltung per Administration Center.

Bei der Einrichtung von Exchange 2019 auf einem physischen Server ist Handarbeit gefragt.

Physisch oder virtuell ist heute kaum noch eine Frage, denn in den meisten Serverräumen haben virtuelle Strukturen Einzug gehalten. Im Bereich von Exchange hat Microsoft diesen Pfad seit Exchange 2016 jedoch verlassen und bevorzugt den Einsatz von physischen Low-Cost-Servern – nicht zuletzt, um die Komplexität der zusätzlichen Virtualisierungsschicht zu entfernen. In diesem Beitrag schaffen wir eine Umgebung aus zwei Windows-2019-Servern, die über Database Availability Groups (DAG) und DNS Round Robin (DNS RR) abgesichert werden. Sollten Sie bereits über eine virtuelle Umgebung verfügen, ist eine Integration von Exchange natürlich problemlos möglich.



Über die Verteilung der Rollen müssen Sie sich keine Gedanken machen, denn Microsoft hat diese weiter reduziert und es ist nur noch die Rolle "Mailbox" übriggeblieben. "Hub/Transport", "Client Access" und "Unified Messaging" sind in der Rolle "Mailbox" aufgegangen. Auf diesem Weg kommen immer der gleiche Installationsprozess und die gleiche Konfiguration zum Einsatz. Durch die Vereinheitlichung vereinfacht sich auch die Administration. Weiterhin steht durch das Setzen einer Rolle auf allen Servern ein größerer Pool an Servern dieser Rolle zur Verfügung, sodass sich die Last besser verteilt und die Ausfallsicherheit weiter erhöht.



Als Client unterstützt Exchange 2019 Outlook ab 2013. Die Installationsmedien von Exchange 2019 lassen sich leider nicht mehr direkt bei Microsoft-Downloads herunterladen. Sie beschaffen es zukünftig nur noch über das Volume Licensing Service Center, eine Volume-Lizenz vorausgesetzt. Alternativ besteht nur die Möglichkeit über ein Visual-Studio-Abonnement, das eine Testversion bereithält. Das aktuellste Kumulative Update (CU) enthält die vollständigen Installationsdateien [1], sodass die Exchange-Umgebung sich im Anschluss direkt auf dem neusten Stand befindet.