Exchange 2019 auf physischem Server einrichten (3)

Es muss nicht immer virtuell oder in der Wolke sein: In diesem Workshop zeigen wir Ihnen die Schritte hin zu einer lokalen und hochverfügbaren Exchange-2019-Umgebung. So durchlaufen wir zunächst die eigentliche Installation und beschäftigen uns dann mit dem Einrichten der Zugriffspunkte, die für den ein- und ausgehenden Datenverkehrs eine entscheidende Rolle spielen. Auch das Anbinden via Connectoren sowie die Absicherung des Exchange-Servers stehen auf der Agenda. Im dritten und letzten Workshop-Teil kümmern wir uns um Hochverfügbarkeit, Backup und die Absicherung gegen Spam und Malware.

Bei der Einrichtung von Exchange 2019 auf einem physischen Server ist Handarbeit gefragt.

Postfachserver hochverfügbar

Bisher haben wir zwei Server installiert und den Zugriff hochverfügbar ausgelegt. Um auch die Mailbox-Funktion abzusichern, greifen Sie auf die Database Availability Group (DAG) zurück. Dabei werden Datenbankkopien über die Windows-Cluster-Technologien auf bis zu 16 verschiedene Mailbox-Server verteilt, um eine passive Kopie kurzfristig zu aktivieren.



Die Einrichtung erfolgt dabei komplett über Exchange, ohne dass Sie sich mit dem Failover-Cluster-Manager näher beschäftigen müssen. Bei der Nutzung einer DAG laufen alle DAG-Mitglieder unter der gleichen Betriebssystemversion und weisen die gleiche Verzeichnisstruktur für die Datenbanken auf. Darüber hinaus laufen alle Member-Server einer DAG unter der gleichen Exchange-Version. Eine DAG richten Sie mit folgendem Befehl ein:

New-DatabaseAvailabilityGroup -Name DAG01 -DatabaseAvailability -GroupIpAddresses ([system.net.ipaddress])::none Den Vorgang können Sie ebenfalls über das EAC durchführen. Fügen Sie dabei die DAG-IP-Adresse 0.0.0.0 in der Konfigurationsmaske hinzu. Durch die gerade Anzahl an Servern in der DAG müssen Sie noch einen Witness Server definieren. Nutzen Sie hierfür einen Windows Server Share mit Berechtigungen für die Gruppe "Exchange Trusted Subsystem".



Bild 6: Mit einer DAG verteilen Sie Kopien von Postfachdatenbanken über mehrere Postfachserver,

wodurch Sie den Ausfall eines Servers absichern.



Beim Hinzufügen eines Servers zur DAG wird auch weiterhin automatisch das Failover-Cluster-Feature installiert. Im Unterschied zu einer klassischen DAG werden Ihnen im Failover-Cluster-Manager zur DAG beziehungsweise zum Cluster keine Informationen mehr angezeigt.



Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie einen Blick in den Manager werfen und Ihnen augenscheinlich Informationen fehlen. Im nächsten Schritt fügen Sie die Server der DAG hinzu und verteilen die Mailboxdatenbanken auf die Exchange-Server. Im folgenden Beispiel wird der Server "Ex1" der DAG01 hinzugefügt und auf dem Server "Ex1" eine Kopie der Datenbank DB01 eingerichtet:

Add-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity DAG01 -MailboxServer Ex1 Add-MailboxDatabaseCopy -Identity DB01 -MailboxServer Ex1 -ActivationPreference 2 Damit haben Sie die Datenbank DB01 auf zwei Servern hochverfügbar gemacht und bei einem Ausfall übernimmt die Postfachkopie automatisch die Arbeit. Bisher haben wir zwei Server installiert und den Zugriff hochverfügbar ausgelegt. Um auch die Mailbox-Funktion abzusichern, greifen Sie auf die Database Availability Group (DAG) zurück. Dabei werden Datenbankkopien über die Windows-Cluster-Technologien auf bis zu 16 verschiedene Mailbox-Server verteilt, um eine passive Kopie kurzfristig zu aktivieren.Die Einrichtung erfolgt dabei komplett über Exchange, ohne dass Sie sich mit dem Failover-Cluster-Manager näher beschäftigen müssen. Bei der Nutzung einer DAG laufen alle DAG-Mitglieder unter der gleichen Betriebssystemversion und weisen die gleiche Verzeichnisstruktur für die Datenbanken auf. Darüber hinaus laufen alle Member-Server einer DAG unter der gleichen Exchange-Version. Eine DAG richten Sie mit folgendem Befehl ein:Den Vorgang können Sie ebenfalls über das EAC durchführen. Fügen Sie dabei die DAG-IP-Adresse 0.0.0.0 in der Konfigurationsmaske hinzu. Durch die gerade Anzahl an Servern in der DAG müssen Sie noch einen Witness Server definieren. Nutzen Sie hierfür einen Windows Server Share mit Berechtigungen für die Gruppe "Exchange Trusted Subsystem".Beim Hinzufügen eines Servers zur DAG wird auch weiterhin automatisch das Failover-Cluster-Feature installiert. Im Unterschied zu einer klassischen DAG werden Ihnen im Failover-Cluster-Manager zur DAG beziehungsweise zum Cluster keine Informationen mehr angezeigt.Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie einen Blick in den Manager werfen und Ihnen augenscheinlich Informationen fehlen. Im nächsten Schritt fügen Sie die Server der DAG hinzu und verteilen die Mailboxdatenbanken auf die Exchange-Server. Im folgenden Beispiel wird der Server "Ex1" der DAG01 hinzugefügt und auf dem Server "Ex1" eine Kopie der Datenbank DB01 eingerichtet:Damit haben Sie die Datenbank DB01 auf zwei Servern hochverfügbar gemacht und bei einem Ausfall übernimmt die Postfachkopie automatisch die Arbeit.