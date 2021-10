Energieeffiziente Beleuchtung im Rechenzentrum

In Rechenzentren ist Effizienz das Gebot der Stunde – sowohl beim Energiekonsum als auch bei den Prozessen. Doch nicht nur die IT-Infrastruktur an sich schlägt in der Energiebilanz kräftig zu Buche, sondern auch die Beleuchtung. Denn nicht zuletzt für IT-Fachkräfte sind optimierte Lichtverhältnisse essenziell, etwa um wichtige Parameter exakt ablesen zu können. Warum sich neben der Beleuchtung selbst sogar die Farbe der Racks unmittelbar auf den Energieverbrauch auswirkt, behandelt dieser Fachartikel.

Eine intelligente Beleuchtung steigert im RZ die Energieeffizienz und reduziert Kosten.

Klimaneutrale Rechenzentren bis 2030 – dieses ehrgeizige Ziel schreibt die EU-Kommission im European Green Deal vor, einem Aktionsplan für ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr 2050. Um diesen Forderungen gerecht zu werden, haben sich Anfang dieses Jahres einige namhafte IT-Wirtschaftsverbände, Betreiber von Rechenzentren sowie Cloudanbieter zu einer Selbstregulierungsinitiative zusammengeschlossen und den "Pakt für klimaneutrale Rechenzentren" unterzeichnet. Damit verpflichten sich einige der größten Player der europäischen IT-Branche auf eine Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Dazu zählen unter anderem die Reduzierung des Wasserverbrauchs, die vermehrte Wiederaufbereitung von IT-Hardware sowie die gezielte Nutzung von Abwärme. Ferner sollen Rechenzentren bis 2030 ausschließlich mit Strom aus regenerativen Quellen betrieben werden.



Einer der anspruchsvollsten Punkte auf der Agenda ist das Thema Energieeffizienz – ausgedrückt durch den Kennwert PUE (Power Usage Effectiveness), der sich so weit wie möglich dem Wert von 1,0 nähern sollte. Der PUE-Wert gibt Aufschluss darüber, welcher Anteil der in einem Rechenzentrum eingesetzten Gesamtenergie tatsächlich in Rechenleistung umgesetzt wird. Neue oder bestehende Rechenzentren mit einer Leistung von über 50 KW müssen gemäß dem "Pakt für klimaneutrale Rechenzentren" bis 2025 beziehungsweise bis 2030 einen jährlichen PUE-Wert von 1,3 (in kühlen Klimazonen) erreichen. Um einen idealen PUE-Wert zu erzielen, müssen sämtliche Komponenten, die im Rechenzentrum Strom verbrauchen, genau unter die Lupe genommen werden: nicht nur die Server und die zugehörigen IT-Peripheriegeräte, sondern auch die sogenannte "sonstige Infrastruktur" – inklusive Kühlung und Beleuchtung.