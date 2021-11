DDoS-Schutz bei Cloudplattformen

Systemüberlastung, Webseitenausfall und Verlust von unternehmenskritischen Informationen: Laut Bitkom haben DDoS-Attacken in den letzten zwölf Monaten in 27 Prozent aller deutschen Unternehmen Schaden angerichtet. Der mit der Pandemie verbundene rasche Wechsel ins Home Office machte Unternehmen zunehmend anfällig für Cyberangriffe, da Sicherheitsvorkehrungen oftmals auf der Strecke blieben. Unser Fachartikel zeigt auf, an welchen Hebeln Unternehmen ansetzen müssen, um DDoS-Angriffe erfolgreich abzuwehren.

Auch Cloudanbieter müssen DDoS-Schutz ganzheitlich und möglichst effizient umzusetzen.

Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) können den IT-Betrieb ganzer Unternehmen lahmlegen. Umsatzeinbußen und gesunkenes Kundenvertrauen sind unliebsame Folgen. Cyberkriminelle zielen mit DDoS-Attacken darauf ab, Zugriffe auf Dienste und Anwendungen zu blockieren und somit nicht nur Websites für Kunden, sondern auch unternehmensinterne Anwendungen wie ERP-Systeme, Datamanagement- oder Backupsoftware außer Gefecht zu setzen.



Um die Verfügbarkeit von Systemen einzuschränken oder komplett auf null zu reduzieren, stellen Angreifer so viele Anfragen an internetbasierte Dienste wie Server, Firewalls oder Anwendungen, bis diese die Menge nicht mehr verarbeiten können und dadurch überlasten. Die Kosten für die damit verbundenen Ausfallzeiten können schnell in sechsstellige Bereiche steigen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen beläuft sich die Summe auf rund 100.000 Euro, große Unternehmen können 2 Millionen Euro abschreiben.



Corona-Pandemie begünstigt DDoS-Angriffe

Die Corona-Pandemie hat den Cyberkriminellen in die Karten gespielt, denn eine umfassende Sicherung der IT blieb bei der Flucht ins Home Office in vielen Unternehmen auf der Strecke. Die für die Heimarbeit erforderlichen Cloudwerkzeuge, die Mitarbeitern Informationen zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung stellen sollten, erwiesen sich als Einfallstor für Eindringlinge. Diese Beobachtung bestätigt eine Studie von techconsult und IONOS. Sie besagt, dass die bis vor Corona eingesetzten IT-Management- und -Sicherheitslösungen in Zeiten von Home Office kein ausreichendes Schutzniveau mehr bieten. Fast jedes zweite Unternehmen gab an, dass sie sich durch die Corona-Krise verstärkt mit Management- und Security-Tools auseinandergesetzt haben. Hierzu gehören Multifaktor-Authentifizierung, Identity & Access Management, Endpoint Protection oder Web-Application-Firewalls. Auch verteilten DDoS-Attacken sollte vorgebeugt werden.



Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, sowohl traditionelle Unternehmensnetzwerke als auch neu eingesetzte Cloudplattformen gegen die steigende Zahl an DDoS-Angriffen zu schützen. Doch wie lassen sich virtuelle IT-Ressourcen gegenüber DDoS-Angriffen absichern? An welchen Stellen greifen welche Schutzvorkehrungen? Und welche Besonderheiten sind dabei zu beachten?