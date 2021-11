TPM-Reglementierungen in Windows 11

Seit Anfang Oktober verteilt Microsoft die neue Version Windows 11. Durch den Umstieg auf die jüngste Ausgabe des Betriebssystems rückt das Thema Trusted Platform Module in den Fokus von IT-Verantwortlichen. Wir erklären, was TPM für die Sicherheit des PCs bedeutet und wie Administratoren herausfinden, ob ihre Systeme und Geräte über den notwendigen TPM-Chip verfügen. Außerdem schildern wir, welche Optionen es für TPM in virtuellen Maschinen gibt.

Windows 11 setzt zur Installation ein funktionierendes TPM-2.0-Modul voraus.

Am 5. Oktober war es so weit: Microsoft hat die neue Version Windows 11 ausgerollt. Dabei rückte wie bei vielen IT-Verantwortlichen auch bei Microsoft das Thema Security noch stärker in den Vordergrund. Gerade seit der Covid-19-Pandemie arbeiten viele Menschen von zuhause und sind dort noch mehr Cyberbedrohungen ausgesetzt. Der Security-Signals-Bericht von Microsoft ergab, dass 83 Prozent der Unternehmen von einem Firmware-Angriff betroffen waren und nur 29 Prozent Ressourcen für den Schutz dieser kritischen Schicht bereitstellen. Zunehmendes Phishing, mehr Ransomware-Attacken und zusätzliche Schwachstellen durch die Remote-Verbindung zum Unternehmensserver – Angreifer haben sich schnell auf die neuen IT-Infrastrukturen eingestellt, um diese für sich auszunutzen.



TPM 2.0 ist Pflicht bei Windows 11

Microsoft hat deswegen an seinen Sicherheitsgrundlagen mit neuen Hardware-Anforderungen gearbeitet, um seinen Kunden die Gewissheit zu geben, dass sie auf zertifizierten Geräten noch besser geschützt sind. Das neue Windows 11 wurde für hybrides Arbeiten und Sicherheit mit integrierter hardwarebasierter Isolierung, bewährter Verschlüsselung und einem starken Schutz vor Malware neu konzipiert.



Dafür wurde es mit dem Trusted Platform Module 2.0 Chip ausgestattet, um sicherzustellen, dass Nutzer von der zusätzlichen Sicherheit profitieren. Da IT-Verantwortliche die Unternehmens-IT immer auf dem aktuellsten Softwarestand halten wollen, rückt für sie nun das neue Betriebssystem Windows 11 und vor allem auch das Thema TPM in den Fokus. Denn ohne verbaute TPM-2.0-Chips kann Windows 11 als neues Betriebssystem nicht genutzt werden. Unter Windows 10 genügte noch die Vorgängerversion TPM 1.2.



Das bedeutet Trusted Platform Module

Das Trusted Platform Module (TPM) ist ein Chip, der entweder in die Hauptplatine eines PCs integriert ist oder sich separat in die CPU einbauen lässt. Die neue Version der TPM-Chips wird schon für Geräte ab Windows 8 unterstützt. Sein Zweck ist es, Verschlüsselungs-Keys, Benutzeranmeldeinformationen und andere sensible Daten hinter einer Hardwarebarriere zu schützen, damit Malware und Angreifer nicht auf diese Daten zugreifen oder sie manipulieren können. In Zukunft benötigen die PCs diesen Hardware-Root-of-Trust, um sich sowohl vor gewöhnlichen als auch vor ausgeklügelten Angriffen wie Ransomware und noch raffinierteren Angriffen von Nationalstaaten zu schützen. Die Forderung nach dem TPM 2.0 erhöht den Standard für die Hardwaresicherheit und erhöht damit die integrierte Vertrauensbasis an die Hardware selbst.



TPM wird von Microsoft bereits für viele Dienste verwendet, um die digitalen Identitäten und Daten der Nutzer zu schützen und die Zero-Trust-Sicherheit zu erleichtern, indem sie ein sicheres Element zur Bescheinigung des Zustands von Geräten bereitstellen. Zu den TPM-nutzenden Diensten zählen unter anderem BitLocker Drive Encryption, Windows Hello PINs und Biometrie, Windows Defender System Guard, die Manipulationserkennung der PC-Hardware, Virtual Smart Card, Credential Guard und Secure Boot. Vor allem Secure Boot macht TPM unter Windows 11 erforderlich. Dabei prüft die Firmware beim Start des PCs die Signatur jeder einzelnen Boot-Software, einschließlich UEFI-Firmware-Treibern, EFI-Anwendungen und des Betriebssystems. Wenn die Signaturen gültig sind, bootet der PC und die Firmware übergibt die Kontrolle an das Betriebssystem.