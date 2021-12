Exchange 2019 Preferred Architecture (1)

Exchange ist ein äußerst komplexes Produkt, das verschiedenste Konfigurationsmöglichkeiten kennt. Dieser Workshop bringt Ihnen einige Empfehlungen zur Konfiguration von Exchange 2019 näher, damit Sie sich bei der Entwicklung Ihrer Umgebung besser an den Vorgaben von Microsoft orientieren können. Dabei gehen wir unter anderem auf Server, Storage, Lastenverteilung und DNS-Namen ein. Im ersten Teil erklären wir, warum Microsoft mit Exchange 2019 den Pfad der Virtualisierung verlassen hat und wie der Storage-Unterbau aussehen sollte.

Das Mantra "einfacher ist besser" ist bei Exchange 2019 stark spürbar.

Microsoft hat bereits viele Whitepaper und Best-Practice-Anleitungen veröffentlicht. Für Exchange 2019 wurden die vielen Änderungen für Exchange 2016 weitestgehend übernommen, da die beiden Versionen vom Entwicklungsstand sehr nahe beieinander liegen. Microsoft Engineers haben dabei die Federführung übernommen und ein empfohlenes Deployment [1] veröffentlicht, dass sich vor allem auf das eigene Rollout für Office 365 bezieht. Die dabei betrachteten Aspekte wollen wir in diesem Artikel näher beschreiben und teilweise ausbauen.



Jede Umgebung birgt eigene Anforderungen, sodass für die Erarbeitung immer betriebliche Anforderungen zugrunde liegen. Das Thema Hochverfügbarkeit im Bereich Rechenzentrum als auch auf Datenbankebene spielt eine wichtige Rolle, genauso wie die Kostenreduzierung der Infrastruktur sowie die Erhöhung der Verfügbarkeit durch Reduzierung der Komplexität. Andere Architekturen werden unterstützt und finden Support, Microsoft bemerkt aber ganz klar, dass diese nicht empfohlen sind.



Je komplexer die Umgebung, desto unvorhersehbarer sind Fehler. Es gibt keinen Bereich in der IT, der gegen Fehler gefeit ist. Microsoft hat dies als Grundsatz genommen, um die Architektur der empfohlenen Installation deutlich zu verändern. Redundanzen, angefangen von einem zweiten Netzteil bis hin zu einer ausgereiften SAN-Infrastruktur, spielen in der Betrachtung für Exchange 2019 keine Rolle. Die Umgebung wird vereinfacht und der Fehlerfall planbar, sodass alles in einem vorhersehbaren Wiederherstellungsmodel mündet. Gerade die Vereinfachung – Symplicity – ist ein sehr wichtiger Punkt, der uns durch den Artikel begleiten wird. Dies bezieht sich nicht nur auf die reine Konfiguration, sondern auch auf die Ausstattung der Server.