Einkaufsführer Clientmanagement (1)

Für Windows-Server-Admins bieten wir im März ein spannendes Know-how-Komplettpaket: Mit dem Intensivseminar "Windows Server 2019" versorgen wir Sie an drei Tagen mit praxisnahem Wissen zum aktuellen Server-OS. Der zweitägige Kurs "Windows Server 2022" vermittelt dann erste Einblicke in die Technologien und Konzepte des neuen System. Jeweils bis zu sechs Teilnehmer können die Seminare vor Ort in Hamburg besuchen, parallel dazu bieten wir sie pandemiebedingt als Online-Veranstaltungen an. Sichern Sie noch heute Ihren Platz, Abonnenten nehmen wie immer zum Vorzugspreis teil. [ mehr