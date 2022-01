Einkaufsführer Clientmanagement (2)

Die Auswahl einer langfristig genutzten Clientmanagement-Suite sollte strukturiert den individuellen Bedarf abdecken sowie Anbieter und Produkte in diesem Licht bewerten. Dieser Beitrag liefert zur Auswahl einer Clientmanagement-Software einen weitgefächerten Kriterienkatalog. Sie können die einzelnen Kriterien individuell gewichten, um Ihren spezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen. In der zweiten Folge widmen wir uns den Punkten Produktnutzung, Funkionen und Kosten.

Die Unterstützung einer breiten Palette von Endgeräten gehört zu den Anforderungen an ein Clientmanagement.

Nutzung des Produkts

Jede Software ist nur so gut wie ihre Nutzbarkeit. Die Akzeptanz und damit Wirkung im Unternehmen hängt davon ab, ob das Produkt einfach zu bedienen ist und die benötigten Funktionen anbietet. Die Suite sollte zum Beispiel alle benötigten Module zusammengefasst in einer einheitlichen, modernen und intuitiv nutzbaren Benutzeroberfläche anbieten. Da viele Mitarbeiter in Ihrer IT-Organisation die Clientmanagement-Suite verwenden werden, muss die Oberfläche zudem einfach anpassbar sein. Die Software soll die Funktionen nicht nur in der GUI integrieren, sondern auch eine arbeitsbereichsübergreifende Verknüpfung und Nutzung der Daten bieten. Effizienz entsteht durch die prozessorientierte Integration der Daten. So sollte beispielsweise die Möglichkeit bestehen, Tickets mit Clients oder Assets zu verknüpfen, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen.



Die Automatisierung von Aufgaben sorgt für bessere Leistung, entlastet Ihr Team und gewährleistet gleichbleibend hohe Qualität. Deshalb ist das einfache Erstellen und Ausführen von automatisierten Skripten notwendig. Wie gut unterstützt die Software die Organisation Ihrer Arbeit? Beispielsweise ist die Arbeitsteilung innerhalb Ihrer IT-Abteilungen durch Multiuser hilfreich oder die Option, sehr viele Aufgaben mit den Client-Commands zu realisieren. In diesen Bereich gehört auch die Unterstützung des Active-Directory-Logins, das die zentrale Verwaltung der Benutzerkonten im vorhandenen Verzeichnisdienst erlaubt und so eine doppelte Accountpflege vermeidet.



Bietet das Angebot umfassende Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten? Die Clientmanagement-Suite sammelt und verknüpft viele interessante Daten über Ihre Infrastruktur, Assets und Issues. Die Auswertung dieser Daten mittels Reporting ist nicht nur für das Compliance- und Risikomanagement hilfreich, sondern bietet auch die Grundlage für den Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung (KVP) im Sinn eines modernen IT-Managements. Ein weiterer Punkt bei der Auswahl ist der Pflegeaufwand des Produkts. Wie einfach lässt sich dieses aktuell halten? Was für das Betriebssystem und die auf den Unternehmensrechnern installierten Anwendungen gilt, zählt natürlich auch für die Clientmanagement-Suite selbst.