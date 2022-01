Clientmanagement erfolgreich implementieren

Die Einführung einer Clientmanagement-Suite ist eine große Herausforderung für viele IT-Abteilungen. Die nicht ausbleibenden Projekte und stetig wachsenden Businessanforderungen lassen wenig Zeit für andere Arbeiten. Mit der richtigen Vorgehensweise und insbesondere einer gründlichen Vorbereitung ist die erfolgreiche Einführung aber durchaus auch parallel zum Trubel des Tagesgeschäfts machbar.

Bei der Einführung eines Clientmanagements gilt es, alle betroffenen Nutzergruppen miteinzubeziehen.

Die Qualitätssteigerung in der IT durch Clientmanagement ergibt sich zum einen aus der Automatisierung und der damit einhergehenden Standardisierung von Routineaufgaben. Zum anderen entsteht sie aus einer höheren Transparenz über den Status quo der IT-Infrastruktur sowie der verbesserten Strukturierung und Vereinheitlichung der Prozesse. Damit stellt das Clientmanagement (CM) ein Schlüsselelement beim Aufbau und Ausbau einer schlagkräftigen internen IT dar. Insbesondere IT-Organisationen in mittelständischen Unternehmen können von diesem zusätzlichen Schub in Produktivität und Qualität profitieren, da dort Personalengpässe häufig vorkommen und das Know-how zu bestimmten Aspekten oft nur bei einem einzigen Mitarbeiter vorliegt.



Auf dem Weg dorthin ist die konkrete Einführung der CM-Suite oftmals eine erhebliche Herausforderung. IT-Abteilungen sind in der Regel notorisch überlastet. Der rasche Wandel der IT-Technologien, gepaart mit den stetig wachsenden Businessanforderungen an die IT, sorgt in Kombination mit der hohen operativen Last des Tagesgeschäfts dafür, dass für IT-interne Projekte wenig bis keine Zeit bleibt. Allzu oft werden IT-interne Projekte zugunsten dringender Anforderungen der Fachabteilungen zurückgestellt. Viele IT-Abteilungen gleichen dem Bild des emsig hackenden Holzfällers, dem keine Zeit bleibt, seine Axt zu schärfen.



Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, ist die Einführung einer geeigneten Clientmanagement-Suite ein wichtiger Schritt. Damit dieser trotz hoher operativer Belastung aller Beteiligten zügig und reibungslos vonstattengeht, möchten wir Ihnen mit diesem Beitrag wichtige Tipps zur Einführung einer CM-Software an die Hand geben. Wir konzentrieren uns dabei auf die Fragen, die im Vorfeld der Einführung zu beachten sind. Als Essenz aus vielen CM-Projekten haben wir gelernt, dass die vorbereitenden Maßnahmen das A und O einer erfolgreichen Einführung sind. Gute CM-Ansätze sind heute so ausgereift, dass der eigentliche Rollout der Software, die Inbetriebnahme und die sukzessive Konfiguration der automatisierbaren Prozesse einfach zu bewältigen sind – wenn denn die Vorarbeiten in notwendigem Umfang und mit der notwendigen Präzision durchgeführt wurden.