Datenspeicher für das IoT-Zeitalter

Die meisten Daten werden heute nicht mehr auf Computern oder in Rechenzentren generiert, sondern von Milliarden vernetzten Maschinen, Smart Devices und Sensoren. Deren Speicher müssen hohe Anforderungen erfüllen. Flash ist hier das Speichermedium der Wahl. Doch unterscheiden sich die Anforderungen an die Schreib- und Leseperformance, Speichergrößen, Leistungsaufnahme sowie Schnittstellen je nach Anwendungsfall deutlich. Dieser Artikel schildert, welche Flash-Lösungen für welche Einsatzszenarien geeignet sind.

Beim Edge-Computing kommt der Wahl des richtigen Storage eine große Bedeutung zu.

In den meisten Unternehmen wachsen die Datenmengen heute exponentiell, woran vernetzte Maschinen, Smart Devices und unzählige neue Sensoren einen entscheidenden Anteil haben. Mit ihnen verlagert sich der Schwerpunkt der Datengenerierung von den Rechnern der Mitarbeiter und aus den klassischen Rechenzentren an den äußersten Rand der Infrastruktur, den sogenannten Edge. Teilweise findet die Verarbeitung der Daten direkt auf dem Edge-Device statt, etwa beim autonomen Fahren, wo das Fahrzeug sämtliche Verkehrssituationen völlig selbständig bewerten und entsprechend reagieren muss. In der Regel findet jedoch auch eine Datenübertragung statt, da auf dem Edge-Gerät nicht ausreichend Rechenkraft bereitsteht oder die Daten für weitere Analysen mit anderen Daten zusammengeführt werden müssen.



Allerdings erfolgt die Verarbeitung auch dann möglichst nah am Ort der Datengenerierung, um die mit Verzögerungen verbundene Übertragung in zentrale Rechenzentren oder die Cloud zu vermeiden. Schließlich werden die Ergebnisse der Analysen am Edge gebraucht, und das in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit. Beispielsweise um einem Servicetechniker live im AR-Headset einen wichtigen Hinweis einzublenden, eine Zahlung im Einzelhandel ohne große Wartezeiten freizugeben, eine Produktionsanlage schnell zu stoppen, wenn eine Komponente ausfällt, oder eine Lastspitze im Energienetz abzufangen.