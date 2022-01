Hybride Identitäten als Sicherheitsherausforderung

Die wachsende Zahl an mobilen und Home-Office-Nutzern sowie Cloudanwendungen hat die traditionellen Netzwerkabgrenzungen nahezu aufgelöst: Wichtigster Kontrollpunkt ist die Benutzeridentität geworden. Hier kommt das Active Directory ins Spiel, das vielerorts die zentrale Instanz für das Management von Identitäten darstellt. Der Fachartikel zeigt, warum bei der Integration von Active Directory und Azure Active Directory – also dem Aufkommen hybrider Identitäten – ein Umdenken beim Sicherheitsmanagement nötig ist.

Hybride Identitäten vereinheitlichen die Authentifizierung in lokalen und Cloudumgebungen.

Eine hybride Identität erlaubt die Steuerung des Zugriffs der Mitarbeiter sowohl auf lokal betriebene Anwendungen im eigenen Rechenzentrum als auch auf cloudnative Anwendungen, die Cloud-Serviceprovider betreiben. Beispiele aus den beiden Welten wären einerseits eine lokale .NET-Anwendung und andererseits Microsoft Teams, das aus der Cloud heraus verfügbar ist. Bei dieser Konstellation müssen sich Unternehmen mit hybriden Identitäten auseinandersetzen – speziell mit den unterschiedlichen Authentifizierungsprotokollen, die hier zum Einsatz kommen.



Unterschiedliche Benutzerauthentifizierung

On-Premises-Applikationen im lokalen Rechenzentrum nutzen oft das Active Directory für die Kerberos-Authentifizierung, was sich jedoch als sicherheitsanfällig erwiesen hat. Teilweise kommt sogar das noch ältere und stärker gefährdete NLTM-Protokoll (NT LAN Manager) aus Windows-NT-Zeiten zum Einsatz. Beide Protokolle stammen aus der Vor-Cloud-Ära und gehen von einer direkten Erreichbarkeit des Anmeldeservers beim Anmelde- und Berechtigungsprozess aus. Dies bedeutet, dass sich sowohl das Endbenutzergerät als auch das Zielsystem in einem direkt per DNS oder WINS adressierbarem Netzwerk befinden, wo auch der Anmeldeserver stationiert ist. In dieser Konstellation wäre dies der Domaincontroller der internen AD-Umgebung.



Solange die Applikationen im eigenhändig kontrollierten Netzwerk verwaltet werden, lässt sich die Benutzerauthentifizierung – als Nachweis der Benutzeridentität – problemlos mit den Protokollen der AD-Implementierung durchführen. Die Autorisierung, also Berechtigung zur Nutzung lokaler Applikationen oder Daten, erfolgt über Protokolle, indem ein Benutzer über seinen Token die nötigen Gruppenmitgliedschaften bestätigt, die das Zielsystem überprüft. Entscheidend ist dabei, dass sämtliche Zugriffsprozesse im selbst verwalteten Netzwerk geschehen.



Cloudapplikationen wie Microsoft Teams aus der Azure Cloud werden außerhalb des lokalen Rechenzentrums vorgehalten, was einen anderen Anmeldeprozess erfordert. Das Kerberos-Protokoll zur Anmeldung und Berechtigung für die Applikationen kommt hier nicht zum Einsatz. An dessen Stelle treten neue, aus webbasierten Methoden hervorgegangene Protokoll zur Authentifizierung und Autorisierung über das lokale Netzwerk hinaus. Hierfür haben sich das XML-Framework SAML, das offene Authentifizierungsprotokoll OpenID Connect und das Autorisierungs-Framework OAuth 2.0 durchgesetzt.