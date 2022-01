Mehr Cloudsicherheit durch Zero-Trust-Segmentierung

Die jüngsten Ransomware-Attacken lassen aufhorchen. Über Nacht wurden gut aufgestellte Firmen zu Fall gebracht und Millionenwerte vernichtet. Gerade wenn sich Lieferverträge in einer Just-in-time-Lieferkette nicht einhalten lassen, gerät der entstandene Schaden schnell zu einer Überlebensfrage. Warum Zero-Trust-Segmentierung der neue Standard gegen Erpresser ist und im Zusammenspiel mit einer Livekarte dabei hilft, Risiken zu minimieren und Applikationen gegen Angriffe zu sichern, verdeutlicht dieser Fachartikel.

Eine auf Zero Trust basierende Mikrosegmentierung minimiert die Angriffsfläche in der Cloud.

Agiles arbeiten, ortsunabhängige Verfügbarkeit und eine kaum greifbare Datenflut – die virtuellen Umgebungen, in denen wir uns täglich bewegen, sorgen für große Herausforderungen in puncto Sicherheit. Hybride- und Multicloud-Umgebungen bieten zunehmend große Angriffsvektoren für Cyberangriffe. Steigende Datenströme und der damit einhergehende Ausbau von Infrastrukturen und IT-Systemen haben zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand und wachsender Komplexität geführt. Eine Mikrosegmentierung indes bietet Hilfe und Sicherheit, diese Herausforderungen von Endpunkten über Server, Container, Rechenzentren bis in die Cloud zu bewältigen.



Neue Herausforderungen: Das Cloudrisiko

Die Cloudtransformation schreitet immer schneller voran, ebenso wie die Sicherheitsherausforderungen bei der Bereitstellung von Zero-Trust-Lösungen für eine immer vielfältigere digitale Infrastruktur. Ein ganzheitlicher Einblick in den Anwendungsverkehr, der sich über alle Cloud- und Rechenzentrumsumgebungen eines Unternehmens erstreckt, ist nach wie vor kaum zu erreichen. Gerade deswegen ist es für Unternehmen schwierig zu verstehen, wie sie Zero Trust-Sicherheitsrichtlinien für alle ihre Clouds und Rechenzentren implementieren und überwachen können.



Was das Problem noch verschlimmert: Ein Sammelsurium von Tools verschiedener Anbieter hat zu einer fragmentierten Sicht auf das Cloud-Sicherheitsrisiko geführt. Dies erschwert es Unternehmen, Schwachstellen, bösartige Aktivitäten oder Sicherheitsvorfälle in ihrer gesamten IT-Infrastruktur zu erkennen und zu beheben. Ohne eine umfassende Sichtbarkeit, die Klarheit und Einblicke in den gesamten Datenverkehr bietet, sind Clouds undurchsichtige Sicherheitsrisiken, die ein verheerendes Potenzial für Cyberangriffe bergen.