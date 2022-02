Network Detection and Response für KMU

Admins konzentrieren sich oft auf Endpunkte. Doch wer Cybergefahren erst dann sieht, wenn Sie Ihren Weg auf das Endgerät gefunden haben, kommt oft zu spät. Network Detection and Response analysiert den gesamten Datenverkehr, definiert dank künstlicher Intelligenz und Machine Learning Normalmodelle des Datenverkehrs und erkennt Anomalien – etwa die Vorbereitung eines Ransomware-Angriffs. Der Artikel zeigt, warum NDR somit eine wichtige komplementäre Rolle gegenüber anderen Abwehransätzen wie EDR oder SIEM spielt.

Großunternehmen setzen deshalb häufig professionelle Security Operations Center (SOC) ein, die Einsicht in den gesamten ein- und ausgehenden Netzwerkverkehr haben, um so den Schutz der IT sicherzustellen. Ein solcher Ansatz ist dank neuer Network Detection and Response (NDR), die auf KI, Machine Learning und Threat Intelligence basiert, inzwischen auch für kleine und mittelständische Unternehmen realisierbar.





NDR im Gesamtbild der Cyberabwehr

NDR lässt sich vor allem gegen Endpunkt-bezogene Sicherheitsprodukte (EDR) abgrenzen: Dabei bezieht sich NDR auf die Netzwerkperspektive, während EDR die Endpunktperspektive fokussiert. EDR überwacht Endpunkte auf abnormales Verhalten oder schädliche Dateien. Sie wird also erst dann wirksam, wenn der Angriff sein endgültiges Ziel erreicht hat. Das kann gefährlich sein, denn dadurch wird oftmals ein Angriff zu spät oder überhaupt nicht erkannt. Dabei gilt es auch zu bedenken, dass EDR nur solche Endpunkte im Blick hat, die die IT-Zentrale verwaltet und kennt.



NDR ist dagegen ein Sicherheitsansatz, der den gesamten ein- und ausgehenden Datenverkehr analysiert. Dabei wird sowohl der gesamte interne Datenverkehr (Ost/West) als auch die externe Kommunikation (Nord/Süd) überwacht. Dadurch entdeckt NDR etwa bösartige Dateien verdächtige Zugriffe auf Systeme oder Datenexfiltrationen. Entscheidend ist, dass der Datenverkehr aus und zu jeder Quelle analysiert wird – also auch der von IOT-Sensoren oder OT-Geräten. NDR arbeitet dabei nicht intrusiv, sondern anhand eines Spiegels des Datenverkehrs. Beschränkt sich die Analyse dabei allein auf die Metadaten, dann ist sie DSGVO-konform.



Sicherheitsteams können so effektiv verborgene Angriffe und Angriffsvorbereitungen auf Netzwerkebene entlarven. Hierfür platzieren NDR-Tools einen oder mehrere Sensoren im Netzwerk, um kontinuierlich den Netzwerkverkehr des Unternehmens zu analysieren. Auf Basis dieser Daten erstellt NDR mithilfe von KI und Machine Learning individuelle Modelle für das Normalverhalten des Netzwerkverkehrs. Sobald verdächtige Abweichungen entdeckt werden, alarmieren die NDR-Tools andere Sicherheitswerkzeuge von Drittanbietern im Unternehmensnetz wie EDR, Firewall, Antivirus SIEM oder SOAR, die vorher definierte Gegenmaßnahmen starten – automatisiert oder manuell, wobei ein IT-Security-Mitarbeiter die Maßnahmen bestätigt.



Gefahren lauern heutzutage für Unternehmen ständig und überall – von außen und von innen. Dabei handelt es sich um komplexe Bedrohungen, denen Host- oder Perimeter-basierte Schutzmechanismen nicht genug entgegensetzen. Denn Werkzeuge zur Endpoint Security und Firewalls erkennen komplexe Angriffe oftmals nicht oder zu spät. Wenn Unternehmen jedoch den kompletten Netzverkehr beobachten, lassen sich Attacken sowie deren Vorbereitungen rechtzeitig entdecken und blocken.