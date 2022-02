Linux- und Windows-Clientmanagement mit opsi (1)

Die Optimierung, Rationalisierung und damit Kostensenkungen gehören genauso zum Alltag von IT-Administratoren wie Fragen der Zuverlässigkeit und Sicherheit. So ist man denn als Admin aufgefordert, Mittel und Weg zu finden, die Standardaufgaben vereinfachen helfen. Mit opsi steht ein interessantes Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie die automatisierte Software-Installation in großen PC-Netzwerken vereinfachen. Das Clientmanagement-System ist seit seiner Markteinführung Open Source. Bei Bedarf buchen Nutzer einfach kommerziellen Support hinzu. Der erste Teil unseres Workshops beschäftigt sich mit der Architektur von opsi.

Im ersten Teil des Workshops beschäftigen wir uns mit der Architektur von opsi, während sich die zweite Folge der Inbetriebsnahme und der Installation des Windows-Agenten widmet. Im dritten Teil des Workshops gehen wir noch auf die Remote-Installation von Windows mit opsi ein und erklären, wie Sie die Funktionen mit Erweiterungen ausbauen.

Die automatische Betriebssysteminstallation erfolgt per PXE und wird mit dem Tool "opsi-bootimage" gestartet, das der Vorbereitung der Installation dient. Für die Ausführung greifen Sie zum opsi-Management-Interface. opsi unterstützt dabei aktuelle Versionen gängiger Linux-Systeme. Beim sogenannten "Unattended Setup" nutzt opsi die automatische Hardware-Erkennung des jeweiligen Setupprogramms.Die Steuerung von opsi erfolgt über ein schlichtes Interface, den sogenannten opsi-Configuration-Editor, der als Java-Programm und als Webstart-Applet verfügbar ist. Das Praktische bei verteilten Umgebungen: Der Editor unterstützt standortübergreifendes Clientmanagement, wobei eine Mehrfachselektion von Clients und gleichzeitige Bearbeitung möglich sind. Die Administration vereinfacht sich durch das Anlegen von Clientgruppen. opsi verfügt außerdem über flexible Werkzeuge für die Paketerstellung und das Product Lifecycle Management. So kann die Umgebung mit unterschiedlichen Versionen der gleichen Softwarekomponenten umgehen.Das opsi-Management-Interface kommuniziert über einen opsi-Webservice mit den anderen Werkzeugen, insbesondere mit den Agents. Die Kommunikation kann entweder in Textdateien oder aber in einer MySQL-Datenbank protokolliert werden. Der opsi-Server und die dort abgelegten Softwarepakete sind vor unbefugten Zugriffen geschützt. Über das Management-Interface erfolgt auch die Inventarisierung der Software- und Hardwarekomponenten. Diese Daten können Sie bei Bedarf an eine CMDB übergeben.