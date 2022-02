Linux- und Windows-Clientmanagement mit opsi (2)

Die Optimierung, Rationalisierung und damit Kostensenkungen gehören genauso zum Alltag von IT-Administratoren wie Fragen der Zuverlässigkeit und Sicherheit. So ist man denn als Admin aufgefordert, Mittel und Weg zu finden, die Standardaufgaben vereinfachen helfen. Mit opsi steht ein interessantes Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie die automatisierte Software-Installation in großen PC-Netzwerken vereinfachen. Das Clientmanagement-System ist seit seiner Markteinführung Open Source. Bei Bedarf buchen Nutzer einfach kommerziellen Support hinzu. Der zweite Teil des Workshops widmet sich der Inbetriebsnahme und der Installation des Windows-Agenten.

aptitude install wget lsof host python-mechanize p7zip-full cabextract openbsd-inetd pigz samba samba-common smbclient cifs-utils samba-doc

aptitude install mysql-server

getent hosts $(hostname -f)

192.168.1.1 server.domain.tld server

deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/uibmz:/ opsi:/opsi40/Debian_8.0 ./

wget -O -http://download.opensuse.org/repositories/home:/uibmz:/opsi:/ opsi40/Debian_8.0/Release.key | apt-key add -

apt-key list

aptitude update aptitude safe-upgrade aptitude remove tftpd update-inetd --remove tftpd aptitude install opsi-atftpd aptitude install opsi-depotserver aptitude install opsi-configed









Bild 2: Der Java-basierte opsi-Konfigurationseditor erlaubt das Anlegen von Clientgruppen und

das gezielte Filtern zur Begrenzung der Ansicht.

Wenn Sie opsi kennenlernen wollen, bieten sich zwei Möglichkeiten an: Sie können eine vollständig Serverumgebung auf Grundlage eines Linux-Servers aufsetzen oder zu Evaluierungszwecken auf eine VM-Umgebung setzen. Das opsi-Entwicklerteam stellt eine entsprechende Testumgebung für den VMware Player zum Download bereit.Der schnellste und einfachste Weg führt über eine VM-basierte Installation. Die Anforderungen an die Rechengeschwindigkeit sind eher niedrig und daher lässt sich der opsi-Server problemlos als virtuelle Maschine installieren. Die Entwickler haben für ESX, VMware und Virtualbox entsprechende Maschinen eingerichtet. Die aktuelle opsi-Server-VM steht unter [3] zum Download bereit.Für den Einsatz der VMware-basierten Maschine genügt eine VMware-Player-Installation. Da die von den Entwicklern bereitgestellte virtuelle Maschine unter Linux erstellt wurde, sind bei der Ausführung unter anderen Betriebssystemen unter Umständen geringfügige Anpassungen der Konfigurationsdatei "opsidemo.vmx" notwendig.Der Installationsassistent führt Sie durch die notwendigen Einstellungen, mit denen Sie beispielsweise den opsi-Servernamen, das Unternehmen, netzwerkspezifische Einstellungen und die Admin- und Root-Passwörter bestimmen. Nach dem Neustart loggen Sie sich über das Webinterface als "adminuser" mit dem während des Setups angegebenen Passwort ein.Exemplarisch sei die Installation von opsi auf einem Debian-8.0-System gezeigt. Beachten Sie, dass der opsi-Server laut den Entwicklern im Verzeichnis "/var/lib/opsi" mindestens 16 GByte freien Speicherplatz voraussetzt. opsi benötigt die folgenden Komponenten:Wenn Sie MySQL als Backend für die Inventarisierungsdaten und/oder das Lizenzmanagement verwenden wollen, brauchen Sie außerdem eine Datenbankserver-Installation:Mit dem nächsten Schritt prüfen Sie die Einträge für den opsi-Server in der Datei "/etc/hosts":Die Ausgabe sollte wie folgt lauten:Gegebenenfalls müssen Sie die Namensauflösung in "/etc/hosts" korrigieren. Als Nächstes tragen Sie das opsi-Repository in der Datei "/etc/apt/sources.list.d/ opsi.list" ein. Für Debian Jessie lautet der entsprechende EintragZum Import der Signatur des Repository führen Sie folgenden Befehl aus:Prüfen Sie dann, ob der Import erfolgreich war:Zur eigentlichen Installation von opsi führen Sie folgende Befehle aus:Beim Ausführen dieser Befehle werden Sie nach dem TFTP-Basisverzeichnis gefragt und zum Erstellen eines SSL-Zertifikats aufgefordert. Während des Setups müssen Sie auch dem Patchen der Samba-Konfigurationsdatei "smb.conf " zustimmen. Außerdem müssen Sie dem Benutzer "pcpatch" ein Passwort zuweisen. Sollte es während der Installation zu Warnungen kommen, dass "/etc/opsi/modules" nicht gefunden werden, können Sie diese Hinweise getrost ignorieren. Damit ist das opsi-System eingerichtet.Die Umgebung verfügt mit "opsi-configed" über ein komfortables Management-Interface, das als eigenständige Java-Anwendung und als Java-Applet verfügbar ist. Das Applet rufen Sie mit dem Browser über die URL "https://opsi-server:4447/ configed/" auf.Alternativ öffnen Sie den opsi Config Editor. Dazu muss die Java-Laufzeitumgebung auf dem Server installiert sein. Der Konfigurationseditor gehört zu den "opsi-adminutils", die sich lokal auf Clients installieren lassen.Wenn Sie opsi unter OpenSUSE, Red Hat Enterprise Linux, auf einem Cent-OS-Server oder einem Univention-Corporate-Server in Betrieb nehmen wollen, finden Sie in dem Dokumentationsbereich der Entwickler sehr detaillierte Beschreibungen. Die Dokumentation ist übrigens gelungen und steht auch als Epub- und PDF-Dokument zum Download bereit.