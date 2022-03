Asset-Management mit Snipe-IT (1)

Vielen Asset- und Dokumentationslösungen mangelt es an Funktionen für das Benutzer- und Lizenzmanagement. Außerdem wünschen sich Administratoren komfortable Zugriffsmöglichkeiten per Mobilgerät. Das und mehr verspricht die Open-Source-Umgebung Snipe-IT, deren Leistungsdaten und die Inbetriebnahme dieser dreiteilige Workshop beleuchtet. In der ersten Folge werfen wir einen Blick auf die Leistungsmerkmale von Snipe-IT und erklären, wie Sie die Inbetriebnahme vorbereiten.

Durchgezählt – beim Erfassen von Software-Installationen und Lizenzen spielt Snipe-IT seine Stärken aus.

Leistungsmerkmale von Snipe-IT

Ein Blick auf die Features der Open-Source-Asset-Management-Plattform "Snipe-IT" [1] zeigt schnell, dass sich deren Ansatz von vielen anderen abhebt. Der webbasierten Umgebung lässt sich mit einem Klick die Zuordnung von Assets, Personen und Standorten entnehmen. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet die vollständige History, die Sie darüber informiert, welche Aufgaben einem Asset bereits zugewiesen wurden. Ein Asset kann je nach Typ unterschiedliche Statusinformationen aufweisen. Und natürlich lassen sich diese Informationen – genauso wie die Zuordnung und der Standort – einfach verändern. Mithilfe von Asset-Gruppen vereinfacht sich die Verwaltung der Elemente.



Das Eintragen eines neuen Elements ist mit minimalem Aufwand möglich – Stichwort One-Click-Check-in. Laufen Lizenzen ab, erfolgt ein Hinweis an den Administrator und den betreffenden Mitarbeiter. Für den Administrator vereinfacht sich die Verwaltung dank leistungsfähiger Import- und Exportfunktionen. Snipe-IT kann QR-Codes generieren, um dann die Assets beispielsweise mit Etiketten zu versehen.



Mit benutzerdefinierten Statusmarkierungen können Sie den Elementen nahezu jeden beliebigen Status zuweisen – gleichgültig, ob ein Asset sich in der Reparatur oder Diagnose befindet, ob es verloren gegangen ist oder gestohlen wurde.





Bild 1: Das Snipe-IT-Dashboard präsentiert einen Überblick über die verschiedenen Assets, die Lizenzen,

die Verbrauchsgüter und die letzten Aktivitäten.

Im Unterschied zu anderen Asset-Management-Plattformen verfügt Snipe-IT über eine Benutzerverwaltung, die Sie beispielsweise durch den Import von CSV-basierten Daten und über die Anbindung an einen LDAP-Server mit Daten speisen. Snipe-IT unterstützt auch den Bulk-Import. Die Benutzerverwaltung bietet außerdem Benutzerrollen mit unterschiedlichen Zugriffsebenen.



Snipe-IT unterscheidet sich in einem weiteren Punkt von anderen Produkten: Die Plattform verfügt über eine Software-Lizenzverwaltung. Sie können sogar Verbrauchsmaterialien und Zubehör mit Snipe-IT verwalten, also Tastaturen, Mäuse, Kabel und Verbrauchsmaterialien wie Toner und Kopierpapier.



