Asset-Management mit Snipe-IT (3)

Vielen Asset- und Dokumentationslösungen mangelt es an Funktionen für das Benutzer- und Lizenzmanagement. Außerdem wünschen sich Administratoren komfortable Zugriffsmöglichkeiten per Mobilgerät. Das und mehr verspricht die Open-Source-Umgebung Snipe-IT, deren Leistungsdaten und die Inbetriebnahme dieser dreiteilige Workshop beleuchtet. In der letzten Folge widmen wir uns den Mechanismen des Asset-Managements und zeigen, was Sie bei der Arbeit mit dem Dashboard und der Importfunktion beachten sollten.

Durchgezählt – beim Erfassen von Software-Installationen und Lizenzen spielt Snipe-IT seine Stärken aus.

Mechanismen des Asset-Managements

Die Funktionalität der freien Asset-Management-Plattform fußt auf verschiedenen Konzepten. Der Checkin/Checkout-Mechanismus ist ein wesentlicher Pfeiler der Umgebung. Wenn Sie ein Asset oder eine Lizenz auschecken, so betrachtet Snipe-IT dies wie einen Wechsel des Eigentümers an diesem Element. Ein ausgechecktes Objekt können Sie kein zweites Mal aus der Verwaltung nehmen. So wird die doppelte Buchung von Objekten verhindert – ein Problem, das insbesondere dann auftreten kann, wenn ein Assset mehreren Benutzern zugewiesen wurde.



Ein weiteres wichtiges Snipe-IT-Konzept sind die Status-Label, mit denen Sie den Status eines Objekts bestimmen. Sie können einem Objekt nahezu beliebige Statusinformationen zuweisen, die allerdings immer eines der folgenden vier Charakteristika aufweisen:

Undeployable: Das Asset kann keinem User zugewiesen werden.

Deployable: Das Asset kann Benutzern zugewiesen werden.

Archived: Das Asset kann keinem Benutzer zugewiesen werden und ist lediglich in der Archivansicht sichtbar.

Pending: Das Asset kann noch keinem Benutzer zugewiesen werden.



Nach der Installation von Snipe-IT ist es ein wenig unklar, wo und wie Sie am besten beginnen, Assets anzulegen. Die Entwickler empfehlen, zunächst die Standorte einzutragen – auch dann, wenn Sie nur einen besitzen. Anschließend sollten Sie die notwendigen Benutzer anlegen, die Assets verwalten.



Snipe-IT hilft Ihnen über Asset-Kategorien, die Verwaltung zu vereinfachen, indem sich Assets und Zubehör so einordnen lassen. Der Vorteil: Die Kategorien besitzen Attribute, die sie an die ihnen zugewiesenen Assets vererben. Da jedes Asset und jedes Zubehör einer Kategorie zugeordnet werden muss, sollten Sie diese Ordnungsschema vor dem Anlegen der ersten Assets generieren. Ein weiteres wichtiges Konzept sind die Asset-Modelle. Auch diese vererben ihre Eigenschaften. Mögliche Modelle sind Lebensdauer, Abschreibungstyp, Ansicht der MAC-Adresse et cetera.



Die Assets können manuell oder mithilfe der Importfunktion in Snipe-IT eingelesen werden. Doch bevor Sie die ersten Komponenten in das System eintragen, sollten Sie zunächst der Snipe-IT-Logik folgen und die erwähnten Standorte, Benutzer und Asset-Kategorien anlegen.