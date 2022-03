Möglichkeiten und Stolpersteine beim Replatforming

In komplexen, über Jahre gewachsenen Systemlandschaften lauern viele Gefahren. Häufig offenbaren sie sich jedoch nicht im laufenden Betrieb, sondern erst bei der Arbeit an einzelnen Komponenten, etwa für ein Replatforming oder bei der Integration neuer Systeme. Damit dabei nicht ein Totalausfall mit fatalen, wenig vorhersehbaren Folgen eintritt, gilt es, die gängigen Problemfelder für Stabilität und Sicherheit zu kennen. Ein Praxisbericht für erfolgreiches Replatforming.

Das Erneuern von Plattformen geschieht meist nicht auf Tastendruck sondern ist ein fortlaufender Prozess.

In die Jahre gekommene IT-Infrastrukturen erwecken bei IT-Administratoren manchmal den Eindruck, sie seien in John Hammonds "Jurassic Park": Selbst, wenn auf den ersten Blick alles störungsfrei zu laufen scheint, lauern im Hintergrund überall Risiken. Schwächen bei Stabilität und Sicherheit können sich immer auftun, wenn gewachsene Applikationen zu komplex, unflexibel und schwer wartbar werden – oder sich ihrem End of Life nähern.



Bleibt etwa die Unterstützung einzelner Komponenten in Form von Updates und Patches aus, öffnen sich im Hintergrund Einfallstore für Cyberkriminelle oder es kommt zu unerwünschten System-Outputs. Die Folgen reichen von einer schlechten Anwendererfahrung und damit sinkender Kundenzufriedenheit bis hin zu eklatanten Compliance- und Datenschutzverstößen, die auch rechtliche Konsequenzen mit sich bringen können. Der Worst Case: ein Totalausfall mit fatalen Folgen.



Replatforming richtig angehen

Um dies zu verhindern, sollten Unternehmen ihre Plattformen immer wieder auf Herz und Nieren überprüfen und in die Jahre gekommene Systeme ersetzen. Das Problem dabei ist oft, dass die Unternehmens-IT über die Zeit komplexe Systemlandschaften erzeugt hat. Als Administrator gilt es, diese am Laufen zu halten und den Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. Kommt das Lebensende einzelner Systeme näher, muss deren Austausch oder Modernisierung erfolgen, ohne dass das Geschäft Schaden nimmt. Kunden und Geschäftspartner sollten im Idealfall gar nicht mitbekommen, dass etwas verändert wurde.



Schwachstellen und potenzielle Gefahren offenbaren sich jedoch nicht nur im laufenden Betrieb des Gesamtsystems, etwa in Form von Kundenfeedback oder offensichtlichen Fehlermeldungen. Vielmehr sind es die Interaktionen einzelner Subsysteme, die unerwartete Szenarien zum Vorschein bringen. Jedes System für sich kann in einer Testumgebung reibungsfrei funktionieren – im Realbetrieb mit diversen Querverbindungen sieht es dann jedoch oft ganz anders aus. Folgende Schritte sollten Sie daher beim Replatforming beherzigen.