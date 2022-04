Automatisieren ja, aber an den richtigen Stellen

Automatisierung und KI können für Unternehmen sehr profitabel sein. Der Arbeitsaufwand wird reduziert, die Anzahl der Prozesse übersichtlicher und effektiv lassen sich Kosten sparen. Aber so weitreichend die Vorteile sein können, die Einführung automatisierter Prozesse bringt auch Probleme und Risiken mit sich. Was gilt es also zu berücksichtigen, wenn ein Unternehmen gewinnbringend automatisieren möchte, und wo geht es überhaupt? Unser Fachartikel gibt Tipps bei der Umsetzung.

Automatisierung kann in vielen Bereichen hilfreich sein, den Menschen aber nicht vollständig ersetzen.

Unter Automatisierung versteht man, Aufgaben in einem System durch einen automatischen Prozess zu ersetzen. Das lohnt sich gerade bei repetitiven und manuellen Abläufen. Unternehmen, die daraus Vorteile ziehen wollen, müssen sich vor allem die Frage stellen, wo sie die meiste Zeit einsparen können. Schließlich sollte es bei der Automatisierung vor allem darum gehen, IT-Mitarbeiter für wichtigere Aufgaben zu entlasten. Aber um geeignete Automatisierungsbereiche zu finden, ist zunächst eine Auswertung der vorhandenen Prozesse erforderlich.



KI-gestützte FAQs vereinfachen den Helpdesk-Support

Einer dieser Prozesse kann der Passwort-Reset sein. Mitarbeiter vergessen ihre Zugangsdaten oder müssen sie aus Sicherheitsgründen ändern und kontaktieren den IT-Support. Ein häufiger Vorgang, der in seiner Ausführung kaum variiert. Hier gibt es bereits gute Lösungen wie das "Passwort-Portal", das im Office-365-Paket enthalten ist. Ein automatischer Reset spart Mitarbeitern und IT-Support Nerven und macht Zeit frei, sich um andere Aufgaben zu kümmern und beschleunigt den Prozess ungemein.



Neben einem Passwort-Reset kommen im First-Level-Helpdesk-Support immer wieder dieselben Fragen zu denselben Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs auf. Typische unnötige Zeitfresser sind Mitarbeiter, die ihr Problem einfach an die IT outsourcen, obwohl sie sich sehr leicht selbst Abhilfe verschaffen könnten. Das klassische Beispiel: "Der Drucker will nicht!" Oder aber Anwender können das Problem nicht genau beschreiben und wissen daher nicht, wo sie nach der Lösung suchen sollten.



KI gestützte FAQs bieten hier Hilfe zur Selbsthilfe. Mitarbeiter versuchen, das Problem zu beschreiben und die KI hilft ihnen, es per Schlagwortsuche zu spezifizieren. Das Helpdesk-System sollte dann zusätzlich noch in der Lage sein, ein Entscheidungskriterium zu liefern. Lässt sich das Problem vor Ort und selbst lösen oder braucht es tatsächlich die Hilfe eines Profis? Für diesen lässt sich mit Hilfe von KI dann gleich ein Ticket erstellen und anhand des FAQs spezifizieren, wo welche Hilfe nötig ist. Auch den Ratschlag, das Gerät an und wieder auszuschalten, hat das KI-gestützte FAQ bereits gegeben. Der IT-Support kommt erst im letzten und wirklich notwendigen Schritt hinzu und weiß, was zu tun ist.