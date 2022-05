Pass-the-Hash-Angriffe vermeiden (1)

Mit einer erfolgreichen Pass-the-Hash-Attacke wird ein Angreifer leicht Administrator der Windows-Domäne. Doch weil es technisch sehr schwierig ist, Inhalte des Arbeitsspeichers zu verteidigen, gibt es für die seit mehr als zwei Jahrzehnten bekannte Sicherheitslücke keinen Patch, sondern nur Empfehlungen für eine bessere Organisation der IT. Denn der ursprünglich sehr aufwändige Pass-the-Hash-Angriff ist heutzutage nur noch eine Sache weniger Klicks. Im ersten Teil der Workshopserie beschäftigen wir uns mit dem grundlegenden Ablauf der Attacke und erklären, warum Admin-Accounts oft nur die erste Anlaufstelle sind.

Über eine seit mehr als zwei Jahrzehnten bekannte Sicherheitslücke lassen sich Passworte abgreifen.

Pass-the-Hash (PtH) ist nunmehr seit fast 30 Jahren als Angriffsvektor bekannt, doch ist die uralte Problematik praktisch über Nacht kritisch geworden, denn der Angriff war technisch gesehen vor 30 Jahren echte Raketenwissenschaft. Der Angriffshebel existierte zwar, dessen Einsatz war aber fern jeder Realität, da er vor allem im Vergleich zu anderen Angriffsmethoden zu schwierig umzusetzen war. Heute gibt es Werkzeuge wie mimikatz, pwdump und andere, die vor 25 Jahren nicht existierten. Ein PtH-Angriff ist immer noch eine High-End-Technik, aber jetzt erlauben Werkzeuge, dass jedermann einen solchen Angriff mit wenigen Klicks durchführen kann. Das Level des benötigten Wissens ist mit diesen Tools extrem niedrig.



Verraten wir gleich den besten Schutz vor Pass-the-Hash: die interne Organisation. Es gibt keine "Klick-Aus"-Lösung – abgesehen von Credential Guard (CG). Diesen gibt es ab Windows 10, allerdings nur in der Enterprise-Variante, und er erfordert die passende Hardware wie UEFI, TPM et cetera. Viele Administratoren ziehen prinzipiell eine simple Software jeglichem organisatorischen Ansatz vor, andernfalls würde es ja bedeuten, dass sie alte Gewohnheiten ändern müssten – der viel schwierigere Lösungsweg. Gegen Pass-the-Hash gibt es ein paar technische Hebel, die Sie in Bewegung setzen können und die kleine oder auch größere Hürden für den Angreifer generieren, aber am Ende ist alles eine Frage der Organisation.