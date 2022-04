KI als solide Basis für nachhaltige Geschäftsmodelle

Künstliche Intelligenz ist endgültig im Business angekommen. Spezielle Plattformen für Machine Learning Ops ermöglichen nicht nur, Daten aus unterschiedlichen Quellen schnell und effizient bereitzustellen, sondern auch, KI-Modelle zu trainieren und zu optimieren. Damit bilden ML-Ops-Plattformen die technologische Grundlage, um individuelle Anwendungsfälle aus verschiedensten Bereichen zielführend umzusetzen – von der Industrie über den Handel bis hin zur Medienbranche.

Künstliche Intelligenz sollte heute in konkreten Anwendungsbereichen Mehrwert bieten.

KI-basierte Anwendungen halten in immer mehr Branchen Einzug – sei es in der Industrie, im Handel oder in den Medien. Dabei steht inzwischen nicht mehr das Experimentieren mit Prototypen im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, bestehende Geschäftsprozesse sinnvoll zu verbessern und echte Mehrwerte zu schaffen. Damit das gelingt, braucht es unter anderem leistungsstarke Plattformen für Machine Learning Ops (MLOps) und Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps). Ein derartiger Ansatz entlastet nicht nur IT-Administratoren, er schafft zugleich eine solide Basis, auf der sich KI-Anwendungen nachhaltig etablieren können.



KI-basierte Applikationen und Services müssen heute zwingend mit den Kernprozessen von Unternehmen verknüpft sein: Sie sind in der IT-Systemlandschaft nachhaltig zu verankern und mit relevanten Geschäftsabläufen sowie Drittanwendungen nahtlos zu verzahnen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass ein Prototyp unter Produktivbedingungen nicht funktioniert und keinen Mehrwert stiftet. Natürlich verliert KI dadurch etwas vom Glanz früherer Tage: Sie wird von einer spannenden Innovation zu einer etablierten Technologie, die im Business zuverlässig funktioniert und substanzielle Abläufe unterstützt.