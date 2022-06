Anwendungen verteilen mit SCCM (3)

Geht es um die Verwaltung großer Clientflotten von mehreren Zehntausend Desktops, Laptops und Tablets, kommen Administratoren an System Center Configuration Manager, kurz SCCM, nur schwer vorbei. Auch der Vormarsch von Intune hat an der Relevanz des ersten und ältesten Mitglieds der System-Center-Familie nichts geändert. Wir zeigen, welche Möglichkeiten der Applikationsverwaltung Ihnen im SCCM zur Verfügung stehen. Im dritten Teil des Workshops schildern wir, wie sich auch komplexe Applikationen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten lassen.

Anwendungen setzen andere Anwendungen oder Bibliotheken voraus, mit denen sie interagieren.

Anwendungen werden aktualisiert – entweder in einem regelmäßigen Turnus oder bei Erscheinen neuer Hauptversionen. Manchmal betrifft eine solche Aktualisierung auch Anwendungen, von denen andere Anwendungen abhängen.

Manchmal müssen Anwendungen durch andere Software abgelöst werden, oder eine neue Hauptversion des gleichen Produktes ist so beschaffen, dass die Vorversion nicht aktualisiert, sondern deinstalliert werden muss.

Schließlich gibt es Fälle, in denen eine Anwendung zwingend deinstalliert werden muss, wenn sie nicht mehr benötigt wird – etwa weil eine begrenzte Anzahl von Lizenzen erworben wurde und jede Installation eine Lizenz vom zentralen Lizenzserver aufbraucht.





Das Ablösen von Anwendungen durch andere Anwendungen ist ebenfalls ein im SCCM definierter Prozess. Definiert wird er zwar auf Anwendungsebene, pro enthaltenen Bereitstellungstyp können Sie jedoch einzeln einstellen, welcher Bereitstellungstyp der neuen Anwendung ihn ablösen soll und ob die alte Anwendung vorher deinstalliert werden muss. Natürlich müssen Sie beim Ablösen die Anforderungen beachten, damit die Ablösung in Kraft treten kann.



Ablösung durch eine neue Version, wie oben beschrieben: Dies hat den Nachteil, dass bei häufig aktualisierten Anwendungen viele Anwendungen (eine pro Version) entstehen.

Aktualisierung der Paketquelle: Wenn gesichert ist, dass der neue Installer die vorhandene Anwendung sauber aktualisiert, kann man die Paketquelle eines bestehenden Bereitstellungstyps ersetzen und mit dem Befehl "Inhalt aktualisieren" neu verteilen.

In beiden Fällen ist darauf zu achten, dass die Erkennung für "Anwendung ist installiert" in allen betroffenen Bereitstellungstypen die Version berücksichtigt. Das ist sowohl bei MSI-Paketen wichtig als auch bei Datei- oder im besonderen Maße bei Registry-basierten Regeln. Letzteren muss meist eine zweite Regel zur Prüfung der Dateiversion hinzugefügt werden, um die Versionierung abzubilden.









Bild 4: Ein einfaches Upgrade ist per Ablösung möglich.



Der Deinstallationsvorgang muss in allen Bereitstellungstypen, die dies unterstützen, definiert sein.

Geräte oder Benutzer, für die die Anwendung deinstalliert werden soll, müssen in Sammlungen enthalten sein, an die die betroffene Anwendung mit der Aktion "deinstallieren" bereitgestellt wird.

Die betroffenen Geräte oder Benutzer dürfen sich nicht in Sammlungen befinden, an die die Anwendung mit der Aktion "installieren" bereitgestellt wird.

Einfache Applikationspakete an Endgeräte auszubringen, kann in einer komplexen IT-Landschaft bereits eine facettenreiche Aufgabe sein. Doch kaum eine Anwendung wird "einfach nur installiert". Vielmehr unterliegen geschäftliche Applikationen einem deutlich komplexeren Lebenszyklus:All diese Fälle lassen sich im Anwendungskosmos des SCCM abbilden. Manchmal muss der Anwendungsadministrator dafür aber etwas Kreativität an den Tag legen.Abhängigkeiten zwischen Anwendungen sind im SCCM eigentlich Abhängigkeiten zwischen Bereitstellungstypen. So kann etwa die 32-Bit-Version einer Anwendung von einer 32-Bit-Version der SQLite-Bibliothek abhängen und deren 64-Bit-Version entsprechend auch SQLite in 64-Bit voraussetzen. Es lassen sich auch mehrere Abhängigkeiten definieren, die alle gegeben sein müssen, bevor die eigentliche Anwendung installierbar ist. Jede Abhängigkeit kann aus mehreren Bereitstellungstypen bestehen, wovon mindestens einer vorhanden sein muss. Vorsicht ist hier beim Setzen des Hakens "Bei Bedarf automatisch installieren" geboten, besonders wenn die dann zu installierende Abhängigkeit einen Neustart erfordert.Für das Aktualisieren einer Applikation ohne vorherige Deinstallation gibt es zwei Herangehensweisen:Bei allen Vorgängen, die eine Deinstallation beinhalten – sei es im Rahmen der Ablösung oder bei erzwungener Deinstallation – müssen drei Bedingungen erfüllt sein:Das müssen Sie sowohl beim Design der Sammlungen als auch der Bereitstellungen berücksichtigen. Haben Sie Prozesse implementiert, die ein Gerät oder einen Benutzer zuverlässig aus einer Installations- in eine Deinstallationssammlung verschieben, können Sie mit statischen Sammlungen arbeiten. Sind Ihre Sammlungen hingegen dynamisch definiert, müssen Sie für zusätzliche Kennzeichnung Ihrer Geräte sorgen, damit sie für die Deinstallation von bestimmten Anwendungen vorgemerkt werden. Das können zum Beispiel Mitgliedschaften in AD-Gruppen sein. Sie können auch die Installationssammlung für jede Anwendung aus ihrer jeweiligen Deinstallationssammlung ausschließen. Damit führt das Entfernen eines Computers oder Benutzers aus der Installationssammlung dazu, dass er automatisch in der Deinstallationssammlung landet.