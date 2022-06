Anwendungen verteilen mit SCCM (2)

Geht es um die Verwaltung großer Clientflotten von mehreren Zehntausend Desktops, Laptops und Tablets, kommen Administratoren an System Center Configuration Manager, kurz SCCM, nur schwer vorbei. Auch der Vormarsch von Intune hat an der Relevanz des ersten und ältesten Mitglieds der System-Center-Familie nichts geändert. Wir zeigen, welche Möglichkeiten der Applikationsverwaltung Ihnen im SCCM zur Verfügung stehen. In der zweiten Folge werfen wir einen Blick auf praktische Drittanbieter-Erweiterungen und erklären, warum das passende Applikationsdesign beim Ausrollen von Anwendungen wichtig ist.

SCCM bringt Betriebssysteme und Softwarepakete sicher und robust zum Endanwender.

Praktische Drittanbieter-Erweiterungen

Neben den werksseitig vorhandenen Bereitstellungstypen existieren vereinzelt gelungene Drittanbieter-Integrationen. So erweitert der "Citrix Connector for SCCM" [3], der vor über zehn Jahren als das inoffizielle "Project Thor" gestartet ist, die Liste der Bereitstellungstypen um "XenApp-/ XenDesktop-Applikation". Damit ist es möglich, eine Anwendung, die über Citrix veröffentlicht ist, an jedes Endgerät auszuliefern, das über einen installierten Citrix Receiver verfügt und bei SCCM registriert ist. Auch die umgekehrte Richtung kann der Connector bedienen. Mit seiner Hilfe können im SCCM Sammlungen, Bereitstellungen und Grenzen aus der Topologie der Citrix-Landschaft erzeugt werden, sodass die komplette Citrix-Veröffentlichung einer Applikation aus dem SCCM heraus erfolgen kann.



Leider ist es nicht möglich, Anwendungen auf diese Art zu verteilen, die mithilfe nativer Microsoft Remote Desktop Services als Remote-Apps veröffentlicht wurden. Auf Endgeräten, die einen Doppelklick auf RDP-Verbindungsdateien korrekt verarbeiten, können Sie solche per RD Web Access erzeugte Dateien mit einem Kopierskript oder auch als MSI-Paket bringen. Um letztere zu erzeugen, gibt es ein kleines kostenloses Tool von Kim Knight [4].



In jedem Fall lohnt es sich zu untersuchen, ob es möglich ist, verwaltete Geräte mit über RDS oder Citrix veröffentlichten Applikationen zu bestücken, falls diese Technologien bereits im Einsatz sind.