Azure Files im Unternehmen einsetzen (1)

Azure Files unterstützt Einsatzszenarien, in denen klassische SMB-Dateifreigaben zugänglich gemacht werden sollen. In der Cloud gelagert sind diese Daten dann per verbundenem Laufwerk nutzbar und Dateioperationen lassen sich wie gewohnt vom Dateiexplorer oder Finder ausführen. Wir zeigen mögliche Einsatzgebiete von Azure Files und deren Einrichtung. Im ersten Teil der Workshopserie werfen wir einen Blick auf die Grundlagen des Diensts und wie Sie ihn einrichten.

Microsoft hat die Integration von Azure Files in Windows Server und die gängigen Clientbetriebssysteme einfach gestaltet.





Blob Storage ist der zentrale Service, der im Hintergrund weiterer Dienste wie zum Beispiel Azure Disks steht. VM-Daten werden wie gewohnt in einer virtuellen Harddisk gespeichert und dann in einem Storage-Account im Blob-Speicher abgelegt. Blob Storage wird ebenfalls ausgiebig von Applikationen oder Webdiensten genutzt, um Daten wie Bilder zugänglich zu machen.



Die Erreichbarkeit des Blob Storage für interne Zwecke, als Ersatz für einen Dateiserver für Endbenutzer lässt allerdings etwas zu wünschen übrig, da der Dateizugriff, wenn nicht selbst automatisiert, nur versierten Endbenutzern zugänglich ist. Meist erfordert das weitere Tools, die den Blob Storage dann endbenutzerfreundlich darstellen. Natürlich gibt es Projekte wie Storage Explorer oder AzCopy, die Einsicht und Kopieren der Dateien ermöglichen und keine Einführung in das Azure-Portal bedingen. Komfortabel und vor allem benutzerfreundlich ist das trotzdem nicht – das ist aber auch nicht Sinn und Zweck dieser Storage-Variante.



Wie lokal gespeichert

Doch Blob hat einen Bruder, der für diese Einsatzzwecke eine Lösung verspricht: Azure Files [1]. Microsoft ermöglicht es so, Dateien in Azure auf Cloud-Storage zu kopieren und diese Dateien über Dateifreigaben zu nutzen. Gespeicherte Dateien sind dabei über das SMB-Protokoll erreichbar, was in Windows, macOS und Linux das Einbinden über klassische, verbundene Laufwerke einfach macht.



Dabei werden übliche Dateioperationen, wie das Lesen und Schreiben von Dateien, das Einbinden der Freigabe als Laufwerk und die Nutzung über Dateiexplorer, CMD oder die PowerShell in Windows sowie erweiterte Funktionen wie die Dateihistorie im Dateiexplorer unterstützt. Für Endbenutzer fühlt es sich so an, als arbeiteten sie mit einem normalen Dateiserver.



Bild 1: Die Dateifreigaben sind in den Eigenschaften des Storage-Accounts im Azure-Portal zu konfigurieren.



Die Einsatzszenarien und die Unterscheidung zur Verwendung vom klassischen Blob Storage sind damit klar: Endbenutzern oder auch Entwicklern wird Zugriff auf Nutzdaten inklusive der eingebauten Windows-Funktionen für Dateifreigaben, Dateihistorie und Drag-and-Drop gegeben. Für Azure Files sind ebenfalls hierarchische Ordnerstrukturen erlaubt, die das Sortieren und Ordnen von Dateien ermöglichen.



Azure Files unterstützt das SMB-Protokoll, das in der Windows-Welt bestens bekannt ist und in macOS und Linux via CIFS angesprochen und genutzt wird. Die Cloud unterstützt dabei die SMB-Versionen 2.1 und 3.0, was eine effiziente Anbindung von Windows oder Linux erlaubt. Neben SMB lassen sich Daten auch über die REST-API schreiben, lesen und anderweitig modifizieren. Für jeden Fileshare erlaubt Microsoft eine Kapazität von maximal 5 TByte an Daten, wobei eine einzelne Datei maximal 1 TByte groß sein darf.



Besonders viel Performance in Form von IOPS verspricht das im Moment im Preview-Stadium befindliche Azure Files Premium. Wo Azure Files bei 1000 IOPS den Datenhahn nach unten reguliert, lässt Microsoft bei der Premiumvariante die Leitung offen. Für I/O-intensive Applikationen betreibt Microsoft die Premium-Variante auf SSDs der neuesten Generation – und kitzelt dabei eine bis zu 100fach höhere IOPS-Rate heraus. Damit wird Azure File Premium auch ein interessanter Kandidat für weitere, I/O-intensive Szenarien.

