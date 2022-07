Azure Files im Unternehmen einsetzen (2)

Azure Files unterstützt Einsatzszenarien, in denen klassische SMB-Dateifreigaben zugänglich gemacht werden sollen. In der Cloud gelagert sind diese Daten dann per verbundenem Laufwerk nutzbar und Dateioperationen lassen sich wie gewohnt vom Dateiexplorer oder Finder ausführen. Wir zeigen mögliche Einsatzgebiete von Azure Files und deren Einrichtung. Im zweiten Teil des Workshops geht es um mögliche Einsatzszenarien und wie Sie Files in Windows einbinden und synchronisieren.

Microsoft hat die Integration von Azure Files in Windows Server und die gängigen Clientbetriebssysteme einfach gestaltet.

Einsatzszenarien

SMB-Shares werden gern im Kontext des Endbenutzers betrachtet. Spannend sind allerdings gerade die Szenarien im Enterprise-Umfeld, in denen Azure Files als gutes Werkzeug im Werkzeugkasten eines Cloudarchitekten oder -entwicklers nicht fehlen sollte:

Erweiterung oder Ersatz von On-Premises-Dateiservern

Zugriff für Stateless-Container oder Applikation

Speichern von Diagnostic- oder Debug-Daten

Speicherort für Setuppakete und weitere Installationsroutinen



Ein gemeinsames Muster für Applikationen ist oftmals eine zentrale Konfigurationsdatei, die speziell bei zustandslosen Containern an Bedeutung gewinnt. Bekannte Plattformen wie OpenShift oder Kubernetes unterstützen out of the box Azure Files und ermöglichen somit das einfache Einbinden eines Fileshare als zentrale Ablage in Form eines persistenten Storage. Konfigurations- und Diagnosedaten werden so einfach auf der Dateiablage weggespeichert, ohne dass eine weitere VM oder ein Container mit dieser Aufgabe bedacht werden müsste.



Die Liste der oben genannten Szenarien ist natürlich nicht abschließend, weitere Szenarien sind denkbar. So etwa Fälle, in denen Benutzer auf VMs Daten teilen. Zwei Punkte sind aus der obigen Liste jedoch besonders hervorzuheben: die zentrale Ablage von Dateien für Container und die Ablösung klassischer Fileserver für "Lift and Shift"-Aufgaben.

Ein gemeinsames Muster für Applikationen ist oftmals eine zentrale Konfigurationsdatei, die speziell bei zustandslosen Containern an Bedeutung gewinnt. Bekannte Plattformen wie OpenShift oder Kubernetes unterstützen out of the box Azure Files und ermöglichen somit das einfache Einbinden eines Fileshare als zentrale Ablage in Form eines persistenten Storage. Konfigurations- und Diagnosedaten werden so einfach auf der Dateiablage weggespeichert, ohne dass eine weitere VM oder ein Container mit dieser Aufgabe bedacht werden müsste.

Das zweite beliebte Szenario betrifft die Ablösung von Fileservern in Projekten, in denen Anwendungslandschaften und Infrastrukturen von eigenen Datenzentren in die Cloud wandern. Anwendungen pflegen – ähnlich wie Container – ihre Konfigurationsdaten auf Dateisystemen abzulegen, die dann gelesen und bei Bedarf geschrieben werden. Einige Anwendungen behalten Teile ihrer Datenlogik in Form von Datenbanken, XML-Schemadefinitionen oder Vorlagen als flache Datei im Dateisystem. Für diese Art von Anwendungen müssten die Dateiserver ebenfalls migriert und Benutzern respektive den Applikationen aus der Cloud bereitgestellt werden.