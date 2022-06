Kritische Infrastrukturen im Cyberkrieg

Internationale Konflikte werden längst nicht mehr nur auf dem Land, zu Wasser oder in der Luft ausgetragen. Mit dem Cyberspace ist eine neue Dimension der Kriegsführung hinzugekommen. Dies zeigt sich auch aktuell: So geraten ukrainische Netzwerke ins Visier russischer Hacker, während private Akteure wie Anonymous Russland mit Hackbacks drohen. Unser Beitrag beleuchtet, wie sich die Zukunft der staatlichen Cybersicherheit vor diesem Hintergrund verändert, insbesondere wenn diese – etwa in der NATO – international organisiert ist.

Panzer rollen nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch auf den Platinen der IT-Systeme.

Am 24. Februar 2022 startete der russische Einmarsch in die Ukraine. Einige Stunden zuvor war der Konflikt jedoch schon in vollem Gange – im digitalen Raum. Russische Hacker führten gezielte Angriffe auf ukrainische Netzwerke durch, um die Kommunikation und Handlungsfähigkeit des ukrainischen Militärs zu schwächen. Für die Ukraine war dies keine Überraschung. Sie kämpfte seit Jahren gegen russische Angriffe im Cyberspace.



Als der Konflikt bereits in vollem Gange war, versuchten sich Hacktivists an Gegenschlägen. Belarussische Hacker wollten die belarussische Eisenbahn lahmlegen, um den russischen Vormarsch ins Stocken zu bringen. Das Hackerkollektiv Anonymous erklärte sogar, dass es sich in einer Kampagne gegen Putin befände und DDoS-Attacken vorbereiten würde. Staatliche Sicherheit wird also immer häufiger auch im Cyberspace bedroht. Dabei gibt es einige spannende Entwicklungen, die Staaten beachten müssen, wenn sie ihre Sicherheit weiter aufrechterhalten wollen.