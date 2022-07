Im Test: Arcserve Unified Data Protection 8.1 mit OneXafe-Appliance

Nachdem wir vor einiger Zeit schon eine Arcserve-Backup-Appliance auf Basis von Unified Data Protection 7.0 getestet hatten, ist es nun an der Zeit, sich mit den Neuerungen auseinander zu setzen, die mit der Version 8.1 zur Funktionalität der Lösung hinzugekommen sind. Darüber hinaus haben wir in diesem Test analysiert, wie sich die Unified Data Protection in Verbindung mit der OneXafe-Appliance, die einen nichtüberschreibbaren Objektspeicher als Backupziel bereitstellen kann, nutzen lässt.

Unified Data Protection (UDP) von Arcserve ist eine Plattform zum Schutz von Unternehmensdaten. Das Produkt soll Ransomware-Angriffe abwehren, Daten im Ernstfall wiederherstellen und Desaster-Recovery-Optionen bieten.



Zu den in Version 8 eingeführten neuen Funktionen gehören unter anderem das Sichern und Wiederherstellen von Daten auf Hidden Volumes, der Import- und Export von Einstellungen und die Unterstützung von OneDrive Professional und Sharepoint Online sowie Microsoft Teams. Seit Version 8.1 arbeitet die Software darüber hinaus auch mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).



Die Funktionen der OneXafe-Appliance

Bei der OneXafe-Appliance handelt es sich um eine Speicherlösung, die Protokolle wie SMB und NFS beherrscht und damit als Storage-Komponente im Netz zum Einsatz kommen kann. Sie beherrscht Funktionen wie Datenkomprimierung und Deduplizierung.



Die Appliance arbeitet als objektbasierter Scale-Out-Speicher und verfügt zudem über einen eigenen Ransomware-Schutz. Im Betrieb werden die Daten komprimiert, dedupliziert und mehrfach (zwei- oder dreimal) auf die Speichermedien geschrieben. Fällt ein solches Medium aus, so verteilt das System die Objekte automatisch auf die verbleibenden Speichergeräte, sofern noch genug Platz vorhanden ist. Der genannte Ransomware-Schutz wird durch nicht veränderbare Snapshots realisiert, bei denen die verwendeten Objekte nach 90 Sekunden mit einem Objekt-Lock versehen werden (ähnlich wie bei WORM-Speicher).



Der Testaufbau

Im Test installierten wir zunächst einmal die aktuelle Version von Arcserve UDP auf einem Testsystem in unserem Netz. Nach der Installation machten wir uns mit einigen der neuen Funktionen der Software vertraut. Dazu gehörten die Arbeit mit Hidden Volumes, der Teams Support und Datensicherungen von OneDrive. Außerdem aktivierten wir die MFA und verwendeten sie im laufenden Betrieb.



Im nächsten Schritt nahmen wir dann eine OneXafe-Appliance in unserem Netz in Betrieb, richteten sie als Backupziel ein und erstellten Sicherungsaufträge, die dieses Ziel verwendeten.