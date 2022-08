Exchange Online verwalten (1)

Exchange Online lässt sich wie eine lokale Installation von Exchange über zwei Wege konfigurieren – das Exchange Admin Center und die Exchange Management Shell. Beide Tools stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor und geben Ihnen nützliche Tipps für die tägliche Administration an die Hand. Im ersten Teil schauen wir uns die Nutzung des Exchange Admin Center genauer an.

Exchange Online lässt sich wie die lokale Version der Groupware über zwei Wege konfigurieren.





Durch den Technologiewechsel gehören Startschwierigkeiten und WinRM-Fehler (Windows Remote Management) der Vergangenheit an. Das EAC unterstützt alle gängigen Browser vollumfänglich. Microsoft hat viel für die Kompatibilität getan, sodass Probleme, die es etwa bei der Einführung von neuen Browsern gab, der Vergangenheit angehören. Microsoft 365 und lokales Exchange lassen sich über das gleiche Interface administrieren. Eine Übersicht aller gängigen Browser finden Sie auf [1].





Bild 1: Das webbasierte Exchange Admin Center ist neben der Exchange Management Shell seit Exchange 2016

die zentrale Anlaufstelle zur Konfiguration.

Durch die Konfiguration über den Browser beziehungsweise die Exchange Management Shell (EMS) über die Remote-PowerShell ist es nicht mehr nötig, die Exchange Management Tools auf einem administrativen Client zu installieren. In einer lokalen Exchange-Umgebung lassen sich die Management Tools weiterhin installieren. Voraussetzung ist neben Windows 10 noch das .NET Framework 4.8. Dies ist seit Exchange 2019 CU4 Bedingung. Ältere Betriebssysteme werden nicht unterstützt. Nach dem Vorbereiten des Frameworks starten Sie die Installation über die Datei "Setup.exe" aus dem Installationspaket und wählen bei den Rollen nur die Managementrolle:

