Checkliste für LAN-Tests auf Verkabelungsebene

Bei der Wartung eines bestehenden oder der Installation eines neuen Netzwerks kommt es darauf an, dass für eine optimale Leistungsfähigkeit sämtliche Verbindungen und Verkabelungen getestet werden. Tests lassen sich dabei auf drei Ebenen durchführen: Verifizierung, Qualifizierung und Zertifizierung. Der Fachartikel widmet sich vor allem der Zertifizierung und gibt Tipps sowohl für Twisted-Pair-Kupferkabel als auch für Glasfaser.

Zunächst ist die sogenannte "permanente Verbindung" zu prüfen, das heißt der feste Teil des Netzes, der vom Verteilerfeld bis zu einer Anschlussdose reicht. Er umfasst in der Regel ein Patchfeld, LAN-Kabel und eine Anschlussdose.

Nutzen Sie einen Permanent-Link-Adapter (PLA). Dies ist das einzige Mittel zur Durchführung eines echten Tests der Buchsen, die Teil der Verbindung sind. Es ist nicht erwünscht , dass die Verbindung zum Prüfgerät das Kabeltestergebnis beeinflusst, daher eliminieren PLAs die Auswirkungen des Prüfgerätekabels. PLAs bieten "zentrierte" NEXT-Eigenschaften (Near End Crosstalk) und ermöglichen so einen echten Test der Buchsen als Teil der Verbindung.

Akzeptieren Sie keine gerade noch guten Ergebnisse. Ein grenzwertiges Ergebnis liegt am Rande der Norm und wird in Zukunft wahrscheinlich zu Problemen führen. Die Ursache dafür könnte ein Herstellungsfehler bei der Verkabelung oder ein Installationsfehler sein, zum Beispiel eine zu starke Entdrillung des Kabels beim Anschluss während der Installation. Es ist auf jeden Fall besser, das Problem bei der Installation zu beheben, da Supportfälle unerwünscht und oft teuer sind.

Testen Sie die Integrität der geschirmten Verkabelung. Angesichts steigender Netzwerkgeschwindigkeiten ist es immer wahrscheinlicher, dass geschirmte Kabel zum Einsatz kommen. Ist die geschirmte Verkabelung nicht an beiden Enden der Verbindung angeschlossen und geerdet, so kann dies zu elektromagnetischen Störungen von 10 bis 20 dB führen, was "Alien Crosstalk" verursacht und die Konformität beeinträchtigt. In einem Rechenzentrum können solche Fehler kritisch sein.

Unsymmetrischer Testwiderstand beim Einsatz von Power-over-Ethernet (PoE). Ist der Widerstand eines Leitungspaares ungleichmäßig, gefährdet dies den PoE-Betrieb bei maximaler Belastung, und schlechte Kontakte verschlechtern sich mit der Zeit. Angesichts all der Vorteile der Konvergenz zwischen IT- und OT-Netzwerken kommen immer mehr PoE-Installationen zum Einsatz. So werden Informationen von Heizungs- und Klimasystemen, Sicherheitssystemen, IP-Beleuchtung et cetera alle IP-basiert, und dies bietet besonders in der intelligenten Gebäudeumgebung große Vorteile. Folglich müssen Installationstechniker prüfen, ob die Verkabelung die erforderliche Leistung aufnehmen kann und ob die Switches beim Anschluss von Bausteinen an das Netzwerk die für den Betrieb benötigte Leistung liefern können.

Erstellen Sie einen zusammenfassenden Bericht aller Messdaten. Ein Bericht belegt die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten, stellt eine wichtige Voraussetzung für die Ausstellung einer Garantieerklärung dar und löst die Zahlung der Rechnung des Installateurs aus.

Bei Umzügen, Erweiterungen und Änderungen an bestehenden Netzwerkinstallationen sind Verifizierungstests erforderlich, um sicherzustellen, dass Kabel und Abschlusspunkte korrekt verbunden sind. Qualifizierungstests hingegen gewährleisten, dass die Verkabelung die richtige Bandbreite für die Aufgabe vorweist und so funktioniert, wie im Vorfeld geplant. Bei der Verkabelung neuer Gebäude oder bei der vollständigen Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur in einem bestehenden Gebäude – ob Kupfer- oder Glasfaserkabel – sind wiederum ausführlichere Zertifizierungstests erforderlich, mit denen sich prüfen lässt, ob die Kabel den neuesten Normen entsprechen.