Sicherheit bei Videokonferenz-Systemen

Admins und Anwender sorgen sich zurecht um den Schutz ihrer Daten. Wie gut sind etwa die Inhalte von Onlinekommunikation vor Mithören und Cyberattacken geschützt? Viele Unternehmen haben erkannt, dass Abkommen in Bezug auf die Datenübertragung in ein Drittland wie die USA aufgrund der dortigen Rechtslage problematisch sind. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen geht der Artikel auf mögliche Sicherheitslecks in Videokonferenz-Systemen ein und erklärt, warum eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so wichtig ist.

Videokonferenzen sollten zu jeder Zeit in einer geschützten Umgebung stattfinden.

Der Ursprung des professionellen Videoconferencing geht zurück auf den Anfang der 80er Jahre. Aber erst mehr als zehn Jahre später schien in Deutschland der Durchbruch gelingen. Die Ursachen für diesen Boom lagen auf der Hand: Räumliche Trennung, Outsourcing, Spezialisierung und kürzere Produktlebenszyklen erforderten neue Informations- und Kommunikationstechnologien. Anstatt sich per E-Mail, Fax, Telefon und Post eindimensional Informationen auszutauschen, nutzten damals schon immer mehr Unternehmen die Möglichkeit, ihre Besprechungen und Arbeitssitzungen per Videokonferenz abzuhalten.



Wie alles begann

Der erste Durchbruch gelang, als das flächendeckend verfügbare digitale Telefonnetz ISDN zum Basisnetz für Videokonferenzen wurde. Die neuen Systeme benötigten keine speziell eingerichteten Räume oder Studios mehr. Leicht zu bedienende, flexible Videokonferenzeinheiten – per PC oder mobil in Rollwagen integriert – ermöglichten Konferenzen aus den eigenen Büroräumen in die ganze Welt. Einzige Voraussetzung war der meist zu beantragende ISDN-Anschluss.



Anfang 2000 begann der Durchbruch der webbasierten Anwendungen für die Online-Bildkommunikation und "skypen" wurde zum Synonym für das kostenlose Telefonieren mit Bild. Der Markt wurde mit webbasierten Anwendungen überschwemmt. Jeder Messenger hatte Videokommunikation integriert. Die Qualität war zumeist nicht Business-tauglich, aber für den privaten Bereich in Ordnung. Das Eindeutschen der Begriffe ging einher mit der steigenden Akzeptanz. Die Kommunikation per Bild war 2010 im Markt angekommen. Sie nannte sich jetzt Unified Communication und Collaboration.



2011 begann sich SaaS (Software-as-a-Service) endgültig durchzusetzen und softwarebasierte Lösungen aus der Cloud wurden zum Standard. Damit begann ein neuer Boom weiterer Hersteller und Anbieter von Dienstleistungen für die Online-Zusammenarbeit. Mit WLAN und der Verfügbarkeit von 4G/5G ist die Videokommunikation heute nicht nur auf dem PC, sondern auf allen Endgeräten bis hin zum Smartphone, Realität.