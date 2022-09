Datenbanken im Überblick (1)

Datenbanken sind in der IT allgegenwärtig, doch nicht jede Datenbank eignet sich für jede Aufgabe. Gleichzeitig gibt es immer mehr Datenbankarten, aus denen Administratoren für neue Setups wählen können. Relationale Datenbanken, Zeitreihendatenbanken, NoSQL-Systeme, verteilte DBs – es ist nicht schwierig, dabei den Überblick zu verlieren. Wir verraten, welche DBs existieren und was Admins im Hinterkopf haben sollten. Im ersten Teil werfen wir einen Blick auf den Klassiker relationale Datenbanken.

Die unterschiedlichen Datenbanktypen eignen sich je nach dem vorgesehen Einsatzszenario.

Eine der klarsten Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre besteht hinsichtlich der IT darin, dass Technik sich in den Alltag von immer mehr Menschen hineinentwickelt hat. Wo früher eine statische HTML-Website per FTP hochgeladen wurde, werkelt heute ein kompliziertes Content Management System wie WordPress oder Joomla. Der Vorteil: Auch Nicht-Profis haben die Möglichkeit, Inhalte ins Netz zu stellen, weil die Backends von Drupal & Co. einen intuitiv zu nutzenden Texteditor anbieten und die Einstiegshürde damit deutlich senken.



Implizit hat das sogenannte Web 2.0, in dem jeder irgendwie mitmachen kann, den Aufstieg von Datenbanken massiv gefördert. Endanwendersoftware wie ein CMS ist ohne Datenbank im Hintergrund praktisch nicht sinnvoll zu betreiben. Denn irgendwo müssen die Inhalte, die Gäste auf einer Website sehen, ja herkommen. Die Dynamik und Flexibilität, die etwa ein CMS für den (komfortablen) Betrieb einer Website erzwingen, wären ohne Datenbank praktisch nicht zu erreichen. Und nicht nur hier spielen Datenbanken eine wichtige Rolle. Fast jede moderne IT-Anwendung muss auf irgendeine Weise ihre eigenen Nutzdaten verwalten. Vor allem deshalb wirkt es heute so, als seien MariaDB, PostgreSQL & Co. allgegenwärtig.



Zahlreiche Datenbanktypen am Start

Gerade die jüngere Vergangenheit hat beim Thema Datenbanken allerdings zu einer deutlichen Diversität geführt. Zu den relationalen Datenbanken haben sich längst andere Datenbanktypen gesellt: Zeitreihendatenbanken, NoSQL-Implementierungen, Key-Value-Speicher und etliche weitere Werkzeuge streiten heute um die Gunst der Nutzer.



Aus Sicht eines Administrators wie aus Sicht eines Nutzers und sogar aus der eines Entwicklers besteht dabei eine zentrale Gefahr: Fällt für eine bestimmte Aufgabe die Wahl auf die falsche Datenbank, führt das oft zu miserabler Performance oder funktioniert überhaupt nicht. Die Flut an Datenbanktypen der vergangenen Jahre hat gleichzeitig aber dazu geführt, dass viele heute gar keinen genauen Überblick mehr über die Situation am Markt haben. Deshalb listen wir im Anschluss die gängigsten Datenbanktypen auf und erklären, für welche Art von Daten diese sich gut eignen und wo der Admin lieber Alternativen ins Auge fassen sollte.