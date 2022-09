Datenbanken im Überblick (2)

Datenbanken sind in der IT allgegenwärtig, doch nicht jede Datenbank eignet sich für jede Aufgabe. Gleichzeitig gibt es immer mehr Datenbankarten, aus denen Administratoren für neue Setups wählen können. Relationale Datenbanken, Zeitreihendatenbanken, NoSQL-Systeme, verteilte DBs – es ist nicht schwierig, dabei den Überblick zu verlieren. Wir verraten, welche DBs existieren und was Admins im Hinterkopf haben sollten. Im ersten Teil werfen wir einen Blick auf den Klassiker relationale Datenbanken. In der zweiten Folge geht es um verteilte Datenbanken und No-SQL-Systeme.

Die unterschiedlichen Datenbanktypen eignen sich je nach dem vorgesehen Einsatzszenario.

Verteilte Datenbanken für skalierbare Systeme

Relationale Datenbanken sind zuverlässig, performant und stabil – aber die allermeisten gängigen Implementierungen skalieren nicht zuverlässig in die Breite. Für die normale Website mit CMS im Hintergrund ist das zwar auch nicht nötig. Riesige Webshops jedoch, die abertausende Anfragen pro Sekunde abarbeiten müssen, werden eine einzelne Datenbank mit einiger Sicherheit an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen.



Ansätze zur Lösung des Problems gibt es einige, etwa Master-Slave-Szenarien, in denen zumindest etliche Backends für das Lesen von Daten zur Verfügung stehen. Früher waren die allermeisten Anwendungen im Unternehmensumfeld stark leselastig. Das ist heute zwar noch immer grundsätzlich so, jedoch verschiebt sich das Verhältnis langsam zugunsten von Schreibzugriffen. Nicht zuletzt daher hat es sich eingebürgert, echte Multi-Master-Setups zu bauen. Darunter versteht man verteilte Datenbanken, bei denen jeder einzelne Knoten sowohl den lesenden als auch den schreibenden Zugriff ermöglicht.



Nota bene: Verteilte Datenbanken können jede interne Struktur anwenden –neben verteilten RDBMS-Systemen sind auch verteilte Zeitreihendatenbanken denkbar. Aufgrund ihrer internen Struktur stellen verteilte RDBMS-Systeme aber technisch mit die höchste Hürde dar, die aus Sicht einer Datenbank denkbar ist. Denn zur Einhaltung der ACID-Regeln kommt hier neben den lokalen Herausforderungen die Aufgabe hinzu, die Transaktionen über die Grenzen einzelner Knoten und die Netzwerkgrenzen zwischen den Systemen hinweg sicher durchzuführen.





Bild 1: Galera schaltet sich als Kommunikationsschicht zu MariaDB hinzu und

baut so ein skalierbares Multi-Master-Setup auf Basis des RDBMS.

