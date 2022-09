Storage-Turbo für seismische 3D-Analyse

High Perfomance Computing gehört seit 20 Jahren zum Portfolio der DUG Technology. Das Unternehmen ermöglicht damit beispielsweise geowissenschaftliche Analysen für die Öl- und Gasindustrie. Um den flexiblen Bedarf der Kunden zu erfüllen und neue Märkte zu erschließen, bietet das Unternehmen nun HPC-as-a-Service an. Bei Projekten im PByte-Bereich stößt aber die HDD-basierte Infrastruktur rasch an ihre Grenzen. Abhilfe schafft eine neue All-Flash-Umgebung, die auf das Konzept "Disaggregated Shared Everything" setzt.

Extrem große Datenmengen im PByte-Bereich erfordern eine entsprechend performante Storage-Architektur.

Die seismische Analyse ist eine HPC-Disziplin, bei der es darum geht, aus der Reflexion von Schall zu erkennen, was sich unter der Erdoberfläche befindet. Um brauchbare 3D-Analysen zu erstellen, werden PBytes an Daten und Tausende von leistungsstarken Computern benötigt. Nicht einmal die großen Ölgesellschaften verfügen über die notwendigen Rechenressourcen, um diese Analysen intern durchzuführen. Daher wenden sie sich an Unternehmen wie DUG Technology, um Details aus ihren Datenbergen zu gewinnen.



Völlig neuer Storage-Ansatz erforderlich

HPCaaS steht für spezialisierte, vollwertige Exascale-Rechenleistung, die on demand verfügbar ist. Bisher waren diese Dienste von DUG nur für bestimmte Kunden, wie zum Beispiel große Öl- und Gasunternehmen, verfügbar. Als der Markt auf die Fähigkeiten aufmerksam wurde, hat das Unternehmen sein Angebot auf andere Branchen ausgeweitet, um eine Vielzahl von extremen Rechenanforderungen zu erfüllen. DUG beschloss, den gleichen einfachen Service für Unternehmen außerhalb des Energiesektors anzubieten, die nichts als ihre Daten mitbringen. Um eine belastbare und anpassungsfähige Speicherumgebung aufzubauen, die eine Expansion in neue Märkte ermöglicht, musste DUG jedoch den Umgang mit Storage grundlegend ändern.



In den ersten zehn Jahren seines Bestehens hatte das Unternehmen HDD-basierten Speicher eingesetzt, um die erforderliche Skalierung und Kosteneffizienz zu erreichen. In dieser Zeit musste das DUG viele Kompromisse eingehen. Wenn beispielsweise die Dateisystem-Clients bei einem bestimmten Workflow den maximalen Durchsatz erreichten, hatten andere Benutzer, die dasselbe Dateisystem nutzten, darunter zu leiden. Obwohl DUG seine Software so konzipiert hat, dass sie vor Festplattenausfällen schützt, war dem Unternehmen der wöchentliche Austausch ausgefallener Festplatten ein ständiger Dorn im Auge.



Die damaligen Anwendungen von DUG waren zwar für Festplattenspeicher optimiert, aber neue Anwendungen, die DUG unterstützen sollte, gingen mit dem Input/Output (I/O) von Speicherdaten anders um. Die Vielseitigkeit des Speichers und die Mehrmandantenfähigkeit wurden für DUG von entscheidender Bedeutung. Jede neue Implementierung musste eine breite Palette von Anforderungen und das alles im Exascale-Maßstab unterstützen. DUG benötigte außerdem eine Storage-Plattform, die vielfältige Durchsatzanforderungen erfüllen konnte. Der Dienstleister suchte deshalb nach einer SSD-basierten Speicherumgebung, um eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit zu erreichen und die Kosteneffizienz zu gewährleisten.