Datensicherheit proaktiv gestalten

Die fortschreitende Digitalisierung bringt einen Anstieg an Cyberangriffen mit sich. Das Ziel solcher Attacken sind in den meisten Fällen Unternehmensdaten. Gestalten Organisationen die IT- und Datensicherheit allerdings proaktiv, betreiben also ein präventives Sicherheitsmanagement, lassen sich Angriffe abwehren und Daten erfolgreich schützen. Der Artikel erklärt, welche Rolle dabei sowohl Analysen und Risikobewertung als auch Planung und Einsatz von Ressourcen sowie das Know-how von Fachkräften spielen.

Vorbeugen ist besser als Heilen – auch im Bereich der Datensicherheit ein wichtiger Grundsatz.

In den vergangenen beiden Jahren hat sich die Zahl der digitalen Attacken vervielfacht. Das Ziel von Cyberangriffen sind meistens Unternehmensdaten. Aufgrund der Komplexität und des nötigen Ressourcenaufwands aber sind Unternehmen mit der Sicherstellung von Cyber- und Datensicherheit oft haushoch überfordert. Nichtsdestotrotz ist es entscheidend, dass die Führungsriegen von Organisationen das Thema Security als oberste Priorität ansehen und dem Team im Security Operations Center alle benötigten Mittel an die Hand geben, um die Sicherheit der IT-Infrastruktur und Daten proaktiv angehen zu können.



Moderne Ansätze und Technologien nutzen

Es gibt noch eine Vielzahl an Unternehmen, die auf veraltete Sicherheitsparadigmen oder Technologien setzen, um das Risiko für ihre Organisation zu bewerten und zu veranschaulichen. Auch werden Entscheidungen in diesem Zusammenhang oftmals noch reaktiv getroffen. Zu den Methoden der nicht mehr zeitgemäßen Risikobewertung gehört unter anderem das Modell der roten, gelben und grünen Ampel. Diese immer noch beliebte Bewertungsskala ist nicht sehr genau, denn sie gibt keine exakten Zahlen wieder. Steht die Bewertungsampel überwiegend auf Rot, fallen Investitionsentscheidungen in die IT-Security häufig auf Basis einer Panikreaktion.



Allerdings sollte die Entscheidungsfindung zur Investition auf den Risiken für Infrastrukturelemente aus Software, Hardware, Infrastruktur und Daten basieren und die genaue Faktenlage berücksichtigen. So lassen sich gezielt präventive Maßnahmen identifizieren, die die meisten Sicherheitsgewinne generieren. Hierfür eignen sich unter anderem Attacker-Path-Betrachtungen oder Cyber-Defense-Maturity-Assessments. Die Sicherheitsexperten erhalten dann ein umfassendes Sicherheitslagebild, das sich zum strategischen und effizienten Investment in die Sicherheit nutzen lässt und im Ernstfall eine schnelle Gewichtungs- und Entscheidungsgrundlage liefert, welche Abwehrmaßnahmen auf aktuelle Bedrohungen zu treffen sind.